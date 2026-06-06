НАТО может объявить о пакете помощи Украине на 70 млрд евро на саммите в Анкаре, - Politico

Страны НАТО рассматривают возможность выделения Украине нового пакета военной помощи на сумму 70 млрд евро, о чем может быть объявлено уже в следующем месяце на саммите альянса в Анкаре (Турция).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

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Механизм для повышения прозрачности финансирования Украины

По словам собеседников издания, предложение, которое в прошлом месяце распространила Германия, предусматривает новый механизм для повышения прозрачности финансирования Украины.

Это происходит на фоне жалоб некоторых стран на то, что они несут непропорционально большую часть расходов на поддержку Украины, говорится в публикации.

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"Главное – получить (на саммите. – Ред.) в Анкаре твердое обязательство продолжать оказывать Украине критически важную поддержку на устойчивой и более справедливой основе", – сказал высокопоставленный дипломат НАТО.

Отмечается, что поддержка Украины станет одним из ключевых вопросов на саммите лидеров НАТО 7-8 июля.

Каким будет финансирование

Согласно публикации, финансирование в размере 70 млрд евро не будет состоять только из новых средств.

Около 30 млрд евро поступят из уже согласованного ЕС двухлетнего кредита Украине в размере 90 млрд евро.

Еще 40 млрд евро будут выделены через двусторонние программы поддержки.

Однако некоторые опасаются, что страны могут почувствовать меньшую необходимость в своих пожертвованиях, если смогут рассчитывать на средства Евросоюза.

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Также Politico отметило, что поддержка Украины станет одним из ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на саммите лидеров НАТО 7-8 июля.

Со своей стороны посол Украины при НАТО Алена Гетманчук сказала изданию, что любые новые обязательства должны быть сосредоточены на приоритетах Киева, таких как противовоздушная оборона, инвестиции, производство дронов и ракет, а также боеприпасов большой дальности.

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