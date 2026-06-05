ЄБРР і ЄС розширюють програму підтримки бізнесу в Україні на 2 мільярди євро: Як розподілять кошти?

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейський Союз розширюють підтримку мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) та великих компаній в Україні, щоб забезпечити їм доступ до фінансування під час триваючої війни.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Обсяги підтримки

Очікується, що новий пакет дасть змогу залучити до 2 млрд євро нового кредитування через партнерські фінансові установи ЄБРР в Україні, охопивши щонайменше 3 000 малих і середніх підприємств та підтримавши близько 180 000 робочих місць.

Розширене фінансування має посилити кредитування українських МСП і великих компаній через місцеві фінансові установи, підвищуючи стійкість приватного сектору в умовах війни. На основі повного запуску початкового пакета програми ініціатива сприятиме подальшій мобілізації фінансування МСП за підтримки ЄС у механізмах розподілу ризиків.

Як розподілять кошти?

Щонайменше 50% грантів буде спрямовано пріоритетним МСП, зокрема:

підприємствам, чиї активи постраждали від війни;

бізнесу на постраждалих територіях;

ветеранському бізнесу;

підприємствам, що сприяють реінтеграції внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю;

мікробізнесу, стартапам, малим фермерським господарствам;

бізнесам, які очолюють жінки та молодь.

Кошти на страхування та безпеку

Програма також передбачає підтримку відновлення страхового ринку України, зокрема розвиток рішень страхування воєнних ризиків. Пілотний проєкт включатиме страхові субсидії для МСП.

Окремим елементом розширеної підтримки стане механізм підвищення безпеки підприємств (ESE), який тестується з приватними фінансовими установами в Україні. Він дозволяє банкам частково списувати або пом’якшувати боргове навантаження для позичальників, чиї активи постраждали через війну, усуваючи прогалини у фінансуванні та зберігаючи стимули для довгострокових інвестицій.

Очікується, що механізм ESE буде підкріплений гарантіями ЄС на 200 млн євро для покриття перших втрат, що дасть змогу ширшого його впровадження у фінансовому секторі. Завдяки зниженню кредитних ризиків, пов’язаних із воєнними втратами активів, ESE має підтримати інвестиційне кредитування, безперервність бізнесу та загальну стійкість приватного сектору України.

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Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання реального ВВП України на 2026 рік до 2,2%, пояснивши це тривалим впливом війни на економіку. Водночас в ЄБРР зазначають, що макроекономічна стабільність України зберігається завдяки суттєвій міжнародній фінансовій підтримці.

Як повідомлялося, за оцінками Нацбанку, у найближчі роки обсяги міжнародної фінансової допомоги залишатимуться достатніми для покриття дефіциту державного бюджету без використання емісійного фінансування та збереження макрофінансової стабільності в Україні.