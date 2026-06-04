Фінляндія надасть 939 мільйонів гривень на розподілену генерацію в Україні. Як розподілять кошти?

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про спрямування майже 939 млн грн на розвиток розподіленої генерації в Україні в межах співпраці з Фінляндією.

Як повідомили в Міністерстві енергетики, йдеться про кошти, залучені відповідно до рамкової угоди між урядом України та урядом Фінляндії, підписаної в листопаді 2024 року.

Угода передбачає кредитне фінансування через Фінсько-український інвестиційний фонд різних проєктів з відновлення та зміцнення нашої країни.

Куди спрямують кошти

Як повідомляється, частина цих коштів буде перерозподілена на нову бюджетну програму з підтримки критично-необхідної розподіленої генерації в Україні.

За словами першого віцепрем’єр-міністра України – міністра енергетики Дениса Шмигаля, за рахунок цього фінансування будуть підтримані проєкти "Укрнафти", яка сьогодні активно розвиває напрям генерації, насамперед на газі власного видобутку.

Зокрема, йдеться про встановлення газопоршневої електрогенерації в двох областях: до 40 МВт на Івано-Франківщині, до 20 МВт – на Львівщині.

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Підримка енергетики

Як повідомлялося, раніше "Укрнафта" уклала угоду з компанією Wärtsilä Finland Oy (Фінляндія) про закупівлю комплектних газопоршневих установок на 45,6 млн євро, або 2,34 млрд грн (без ПДВ). До кінця 2027 року виробник повинен передати на умовах FCA Раума (Фінляндія) чотири електричні станції.

На початку травня цього року Україна та Фінляндія уклали рамкову угоду щодо постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок.

До того повідомлялося, що Україна отримала ще один потужний автотрансформатор у межах донорської підтримки партнерів. Його закупівлю профінансовано за рахунок грантових коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, а також забезпечено завдяки прямому контракту НЕК "Укренерго" з виробником.

Нагадаємо, що протягом січня-квітня поточного року в Україну було доставлено 2628 одиниць енергетичного обладнання. Серед них – генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли та інше устаткування.