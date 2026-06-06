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Новини Допомога Україні
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НАТО може оголосити про пакет допомоги Україні на 70 млрд євро на саміті в Анкарі, - Politico

На саміті в Анкарі можуть оголосити про нову військову підтримку України на 70 млрд євро

Країни НАТО розглядають ідею виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму 70 млрд євро, про що може бути оголошено вже наступного місяця на саміті альянсу в Анкарі (Туреччина).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Politico.

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Механізм для підвищення прозорості фінансування України

За словами співрозмовників видання, пропозиція, яку минулого місяця поширила Німеччина, передбачає новий механізм для підвищення прозорості фінансування України.

Це відбувається на тлі скарг деяких країн щодо того, що вони несуть непропорційно велику частину витрат на підтримку України, йдеться у публікації.

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"Головне – отримати (на саміті - ред.) в Анкарі тверде зобов’язання продовжувати надавати Україні критично важливу підтримку на сталій та більш справедливій основі", – сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Зазначається, що підтримка України стане одним із ключових питань на саміті лідерів НАТО 7-8 липня.

Яке буде фінансування

Згідно з публікацією, фінансування в 70 млрд євро не складатиметься лише з нових коштів.

  • Близько 30 млрд євро надійдуть з уже узгодженого ЄС дворічного кредиту Україні в розмірі 90 млрд євро,
  • а ще 40 млрд євро будуть виділені через двосторонні програми підтримки.

Однак дехто побоюється, що країни можуть відчути меншу необхідність у своїх пожертвуваннях, якщо зможуть розраховувати на кошти Євросоюзу.

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Також Politico зазначило, що підтримка України стане одним із ключових питань, які обговорюватимуть на саміті лідерів НАТО 7-8 липня.

Зі свого боку посол України при НАТО Альона Гетманчук сказала виданню, що будь-які нові зобов'язання мають бути зосереджені на пріоритетах Києва, таких як протиповітряна оборона, інвестиції, виробництво дронів і ракет, а також боєприпасів великої дальності.

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Автор: 

НАТО (7226) Туреччина (3720) фінансування (3478)
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Топ коментарі
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під час 2 світової війни німці з 1942 по 1945 рік виготовили близько 6048 ракет фау -2. об'єми виробництва досягали 600-900 ракет в місяць. шпілєрман, зєлупа-де ракети? пдораси йбані.
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06.06.2026 18:30 Відповісти
+1
а може не треба ,нема куди пхати
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06.06.2026 17:55 Відповісти
+1
А Вєняслівський що каже?
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06.06.2026 18:05 Відповісти
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а може не треба ,нема куди пхати
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06.06.2026 17:55 Відповісти
Вони відчули кров путіна і вирішили добити, реально виділивши такі кошти? Чи так тільки лякають його, щоб він вирішив закінчити війну сам, поки не стало йому гірше? Якщо лякають і стільки коштів реально не нададуть на зброю і супутні витрати, то вони недалекоглядні, м'яко кажучи.
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06.06.2026 18:00 Відповісти
❗️Путін може вдарити тактичною ядерною зброєю і це знає Головком Сирський, - секретар Комітету Ради з питань нацбезпеки Костенко

Він додав, що удар буде спрямований для прориву росіян на фронті, цю інформацію також враховує Головнокомандувач українських військ.
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06.06.2026 18:02 Відповісти
А Вєняслівський що каже?
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06.06.2026 18:05 Відповісти
про це ми будем знати заздалегідь ,рух Тактічеського ЯО відсліковуеться
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06.06.2026 18:09 Відповісти
Не вдарить, бо після цього, у разі конфлікту з НАТО, НАТО може відповісти по росії ядерним ударом, на будь-який запуск ракети зі строни росії, бо ніхто не знатиме, чи звичайна ракета до них летить, чи ядерна. І після першого застосування ЯЗ після ww2, всі в світі будуть дуже знеровані і це може призвести швидко до ww3 тільки ядерної, зі зникненням самої рашки.
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06.06.2026 18:32 Відповісти
Китай його потім виїбе і висушить!
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06.06.2026 18:34 Відповісти
Ні, ніхто не відчув кров путіна, ніхто його не добиватиме.

ЄС в типовому стилі вирішили переобіцяти раніше обіцяне:

Близько 30 млрд євро надійдуть з уже узгодженого ЄС дворічного кредиту Україні в розмірі 90 млрд євро. 40 млрд євро будуть виділені через двосторонні програми .
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06.06.2026 18:43 Відповісти
Це добре, але ж головне шоб ці гроши не потрапили у липкі zелені ручонки та різні фаер поінти міндічів.
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06.06.2026 18:13 Відповісти
ну все!! зараз тисячі владних рук, звикших до сокир, закинуть їх в дніпро і побіжать купувати ************ мотопилорами!! сплюнуть на долоні і почнуть вже не рубати нове бабло вручну, коли тільки тріски летіли, а розпилювати його за новим словом техніки, тільки тирса посиплеться, в закрома держави, щоб було, що продавати взимку підопічному наріду їхні груби топити! )))
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06.06.2026 18:21 Відповісти
Близько 30 млрд євро надійдуть з уже узгодженого ЄС дворічного кредиту Україні в розмірі 90 млрд євро.

Називається: як замаскувати один кредит під декілька різних "пакетів допомоги".
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06.06.2026 18:26 Відповісти
Там гроші, як такі, ніхто не дає, можливо якусь частинку, все інше це зброя, ось тут головне питання, щоб зброя була та що треба, а не та на яку ще роками вчитися треба і не можна застосовувати. Нехай дають ракети якісь толкові, без всяких заборон використовувати по рфіі. Але бюрократія сама по собі має за собою мету затягування якогось процесу, головне видимість роботи... тому не слід на щось розраховувати.
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06.06.2026 18:28 Відповісти
Ніякого "Штурму Райхсканцелярій" в ******** війнах бути не може. Війну може закінчити тільки військовий паритет по обидва боки лінії зіткнення.
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06.06.2026 18:29 Відповісти
А штурм кремля може!
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06.06.2026 18:36 Відповісти
під час 2 світової війни німці з 1942 по 1945 рік виготовили близько 6048 ракет фау -2. об'єми виробництва досягали 600-900 ракет в місяць. шпілєрман, зєлупа-де ракети? пдораси йбані.
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06.06.2026 18:30 Відповісти
 
 