НАТО може оголосити про пакет допомоги Україні на 70 млрд євро на саміті в Анкарі, - Politico

Країни НАТО розглядають ідею виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму 70 млрд євро, про що може бути оголошено вже наступного місяця на саміті альянсу в Анкарі (Туреччина).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Politico.

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Механізм для підвищення прозорості фінансування України

За словами співрозмовників видання, пропозиція, яку минулого місяця поширила Німеччина, передбачає новий механізм для підвищення прозорості фінансування України.

Це відбувається на тлі скарг деяких країн щодо того, що вони несуть непропорційно велику частину витрат на підтримку України, йдеться у публікації.

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"Головне – отримати (на саміті - ред.) в Анкарі тверде зобов’язання продовжувати надавати Україні критично важливу підтримку на сталій та більш справедливій основі", – сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Зазначається, що підтримка України стане одним із ключових питань на саміті лідерів НАТО 7-8 липня.

Яке буде фінансування

Згідно з публікацією, фінансування в 70 млрд євро не складатиметься лише з нових коштів.

Близько 30 млрд євро надійдуть з уже узгодженого ЄС дворічного кредиту Україні в розмірі 90 млрд євро,

а ще 40 млрд євро будуть виділені через двосторонні програми підтримки.

Однак дехто побоюється, що країни можуть відчути меншу необхідність у своїх пожертвуваннях, якщо зможуть розраховувати на кошти Євросоюзу.

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Також Politico зазначило, що підтримка України стане одним із ключових питань, які обговорюватимуть на саміті лідерів НАТО 7-8 липня.

Зі свого боку посол України при НАТО Альона Гетманчук сказала виданню, що будь-які нові зобов'язання мають бути зосереджені на пріоритетах Києва, таких як протиповітряна оборона, інвестиції, виробництво дронів і ракет, а також боєприпасів великої дальності.

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