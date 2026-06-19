Австралія збільшує військову допомогу Україні до $100 млн
Уряд Австралії підтвердив новий пакет підтримки України у розмірі 100 млн доларів. Кошти підуть на військове обладнання та програму підготовки ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Австралії.
Зокрема, після оголошення у грудні 2025 року про виділення 50 мільйонів доларів у рамках PURL, Австралія здійснить ще два додаткові внески по 50 мільйонів доларів протягом наступних 12 місяців.
"Те, що відбувається в Україні, має значення і для Індо-Тихоокеанського регіону, тому для Австралії так важливо залишатися послідовною та продовжувати підтримувати Україну доти, доки вона не досягне миру на власних умовах", - заявив заступник прем'єр-міністра Австралії Річард Марлз.
Участь у міжнародних ініціативах
У Міноборони Австралії зазначили, що нові внески підвищують загальний обсяг підтримки України з боку Австралії до більш ніж 1,8 млрд доларів, з яких понад 1,6 млрд становить військова допомога від початку повномасштабної війни.
Крім фінансової та військової підтримки, Австралія продовжує долучатися до "коаліції охочих", яка координує допомогу Україні серед країн-партнерів.
Також австралійські Сили оборони продовжують навчання українських військовослужбовців у межах операції "Куду".
У Міноборони Австралії підкреслили, що країна й надалі залишається непохитною у своїй підтримці України, яка протистоїть російській агресії.
Допомога Україні від Австралії
Австралія є одним із стабільних партнерів України у війні та надає допомогу у кількох ключових напрямах: військовому, фінансовому та енергетичному.
Австралія регулярно передає Україні озброєння та техніку. Серед найбільш відомих пакетів:
- бронетехніка Bushmaster (передано десятки машин);
- бронетранспортери M113;
- тактичні радари, боєприпаси та інженерне обладнання.
У межах одного з останніх пакетів допомоги:
- близько 95 млн австралійських доларів військової підтримки;
- внески до ініціативи PURL (закупівля озброєння);
- фінансування "коаліції дронів".
У різні періоди Австралія та партнери (зокрема Нова Зеландія) оголошували пакети допомоги для України на рівні:
- понад 70 млн доларів США спільної допомоги;
- десятки мільйонів доларів у військовій техніці та підтримці.
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