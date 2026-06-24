ЄС випустить облігації на €80 млрд, частину коштів спрямують на підтримку України

Європейська комісія планує випустити облігації Європейського Союзу на суму до 80 млрд євро у другій половині 2026 року. Частину залучених коштів спрямують на фінансування програм підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Після нового випуску загальний обсяг запланованих на 2026 рік запозичень ЄС сягне 180 млрд євро, що відповідає річному прогнозу Європейської комісії.

У Єврокомісії зазначили, що кошти підуть на фінансування політичних програм ЄС, які забезпечуються за рахунок запозичень на ринках капіталу.

Частину коштів отримає Україна

Залучені кошти використають для виплат державам-членам ЄС за програмою NextGenerationEU, фінансування інструменту SAFE, інших програм Євросоюзу, а також підтримки України.

Зокрема, йдеться про виплати в межах програми Ukraine Facility та нового Кредиту на підтримку України.

За даними Єврокомісії, у межах Ukraine Facility Україна вже отримала 25,6 млрд євро із передбачених 33 млрд євро. Також передбачено фінансування в межах Кредиту на підтримку України обсягом 90 млрд євро.

Як залучатимуть кошти

Єврокомісія здійснюватиме випуск облігацій за єдиною моделлю фінансування. Для цього використовуватимуть як довгострокові, так і короткострокові боргові інструменти залежно від потреб програм, що фінансуються через ринки капіталу.

Читайте: Австралія збільшує військову допомогу Україні до $100 млн