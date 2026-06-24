ЄС випустить облігації на €80 млрд, частину коштів спрямують на підтримку України
Європейська комісія планує випустити облігації Європейського Союзу на суму до 80 млрд євро у другій половині 2026 року. Частину залучених коштів спрямують на фінансування програм підтримки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Єврокомісії.
Після нового випуску загальний обсяг запланованих на 2026 рік запозичень ЄС сягне 180 млрд євро, що відповідає річному прогнозу Європейської комісії.
У Єврокомісії зазначили, що кошти підуть на фінансування політичних програм ЄС, які забезпечуються за рахунок запозичень на ринках капіталу.
Частину коштів отримає Україна
Залучені кошти використають для виплат державам-членам ЄС за програмою NextGenerationEU, фінансування інструменту SAFE, інших програм Євросоюзу, а також підтримки України.
Зокрема, йдеться про виплати в межах програми Ukraine Facility та нового Кредиту на підтримку України.
За даними Єврокомісії, у межах Ukraine Facility Україна вже отримала 25,6 млрд євро із передбачених 33 млрд євро. Також передбачено фінансування в межах Кредиту на підтримку України обсягом 90 млрд євро.
Як залучатимуть кошти
Єврокомісія здійснюватиме випуск облігацій за єдиною моделлю фінансування. Для цього використовуватимуть як довгострокові, так і короткострокові боргові інструменти залежно від потреб програм, що фінансуються через ринки капіталу.
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