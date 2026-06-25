У Брюсселі озвучили суму і дату наступного траншу для України

Другий транш макрофінансової допомоги ЄС для України можуть перерахувати у вересні.

Про це на брифінгу у Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Балаж Ужварі, передає Цензор.НЕТ.

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Вересневий орієнтир і перевірка умов

Речник Єврокомісії зазначив, що перед перерахуванням коштів Єврокомісія має перевірити виконання визначених умов.

Він наголосив, що після отримання запиту на виплату від України у Брюсселі детально вивчать усі вимоги, передбачені для другого траншу.

"Нам традиційно треба буде перевірити, чи виконані належні умови. Отже, щойно ми матимемо запит на виплату, ми детально вивчимо, що передбачено для другого траншу, перш ніж зможемо направити виплату",- наголосив Ужварі.

Йдеться про суму близько 3,7 млрд євро.

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Скільки коштів планують до кінця року

До кінця року Україна може отримати ще одну частину кредиту у розмірі 1,45 млрд євро. Загалом обсяг макрофінансової допомоги в межах цієї програми у 2026 році становитиме 8,5 млрд євро.

Окремо Єврокомісія розглядає питання оборонної підтримки. Україна передала другий графік постачання оборонної продукції.

За словами Ужварі, цей перелік також включає дрони. Запити можуть стосуватися закупівель у третіх країнах, якщо потрібної продукції немає в Україні чи ЄС або її не можуть поставити в достатній кількості чи в потрібний час.

Раніше ЄС уже перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги у розмірі 3,2 млрд євро в межах кредитної програми на 2026–2027 роки.

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