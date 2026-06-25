В Брюсселе озвучили сумму и дату следующего транша для Украины

Второй транш макрофинансовой помощи ЕС для Украины может быть перечислен в сентябре.

Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Ужвари, передает Цензор.НЕТ.

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Сентябрьский ориентир и проверка условий

Пресс-секретарь Еврокомиссии отметил, что перед перечислением средств Еврокомиссия должна проверить выполнение определенных условий.

Он подчеркнул, что после получения запроса на выплату от Украины в Брюсселе детально изучат все требования, предусмотренные для второго транша.

"Нам, как обычно, нужно будет проверить, выполнены ли все необходимые условия. Таким образом, как только мы получим запрос на выплату, мы подробно изучим, что предусмотрено для второго транша, прежде чем сможем направить выплату", — подчеркнул Ужвари.

Речь идет о сумме около 3,7 млрд евро.

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Сколько средств планируется выделить до конца года

До конца года Украина может получить еще одну часть кредита в размере 1,45 млрд евро. В целом объем макрофинансовой помощи в рамках этой программы в 2026 году составит 8,5 млрд евро.

Отдельно Еврокомиссия рассматривает вопрос оборонной поддержки. Украина передала второй график поставок оборонной продукции.

По словам Ужвари, этот перечень также включает дроны. Запросы могут касаться закупок в третьих странах, если нужной продукции нет в Украине или ЕС, либо её не могут поставить в достаточном количестве или в нужное время.

Ранее ЕС уже перечислил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 3,2 млрд евро в рамках кредитной программы на 2026–2027 годы.

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