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ЕС выделил 3,9 млрд евро на дроны для Украины

Индустрия дронов

Евросоюз выделил почти 4 млрд евро на дроны для Украины

Еврокомиссия выделила 3,9 млрд евро в рамках первого транша в размере 6 млрд евро, которые пойдут на закупку дронов.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Изобретательность Украины лежит в основе ее успеха в противостоянии полномасштабному вторжению России. Мы хотим поддержать эту изобретательность. Сегодня мы выделяем первый транш в размере 3,9 миллиарда евро на передовые технологии беспилотников для укрепления обороны Украины. И дальше будет еще больше", - подчеркнула она.

Читайте: В Брюсселе озвучили сумму и дату следующего транша для Украины

Что этому предшествовало?

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Автор: 

помощь (8389) Евросоюз (18276) Урсула фон дер Ляйен (756) дроны (7491)
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Топ комментарии
+5
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30.06.2026 13:14 Ответить
+4
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30.06.2026 13:07 Ответить
+4
Захід надає лярди дол і не слідкує їх хід а потім запитують - чого в вас така страшна корупція?
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30.06.2026 13:11 Ответить

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