ЕС выделил 3,9 млрд евро на дроны для Украины
Индустрия дронов
Еврокомиссия выделила 3,9 млрд евро в рамках первого транша в размере 6 млрд евро, которые пойдут на закупку дронов.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Изобретательность Украины лежит в основе ее успеха в противостоянии полномасштабному вторжению России. Мы хотим поддержать эту изобретательность. Сегодня мы выделяем первый транш в размере 3,9 миллиарда евро на передовые технологии беспилотников для укрепления обороны Украины. И дальше будет еще больше", - подчеркнула она.
Что этому предшествовало?
- Ранее ЕС уже перечислил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 3,2 млрд евро в рамках кредитной программы на 2026–2027 годы.
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