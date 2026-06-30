ЕС выделил 3,9 млрд евро на дроны для Украины

Индустрия дронов

Еврокомиссия выделила 3,9 млрд евро в рамках первого транша в размере 6 млрд евро, которые пойдут на закупку дронов.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Изобретательность Украины лежит в основе ее успеха в противостоянии полномасштабному вторжению России. Мы хотим поддержать эту изобретательность. Сегодня мы выделяем первый транш в размере 3,9 миллиарда евро на передовые технологии беспилотников для укрепления обороны Украины. И дальше будет еще больше", - подчеркнула она.

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Что этому предшествовало?

Ранее ЕС уже перечислил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 3,2 млрд евро в рамках кредитной программы на 2026–2027 годы.

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