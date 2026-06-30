Міноборони допустило до експлуатації український дрон-перехоплювач "ТАЛІОН"

Індустрія дронів

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) "ТАЛІОН" вітчизняного виробництва.

Про це розповіли у пресслужбі Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Він може бути як перехоплювачем, так і ударним дроном.

Режими пілотування БпАК "ТАЛІОН"

Основною сферою застосування комплексу є його використання як літака-камікадзе для перехоплення безпілотних літальних апаратів противника.

Пілотування БпЛА може здійснюватися оператором як у ручному, так і в напівавтоматичному режимах.

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Окрім виконання завдань протиповітряної оборони ("малої ППО"), БпАК "ТАЛІОН" може ефективно залучатися для ураження наземних цілей та інших тактичних завдань у ролі ударного дрона, що робить його функціонал більш універсальним.

Бойові можливості БпАК "ТАЛІОН" як перехоплювача

Він може працювати як на малих, так і на значних висотах. Це дозволяє полювати практично на всі типи ворожих БпЛА.

Тривале перебування у повітрі дає можливість виконувати функції патрулювання та розвідки.

Завдяки поєднанню функцій перехоплювача повітряних цілей та класичного баражуючого боєприпасу, комплекс посилить спроможності українських підрозділів у протидії ворожій безпілотній авіації та забезпечить високу точність ураження обʼєктів у тактичній глибині.

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