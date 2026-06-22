Захист 360°, запас ходу 1200 км і ШІ: ЗСУ отримають покращений бронеавтомобіль "Гюрза-2". ФОТО
Захист екіпажу 360°, посилена ходова, збільшена вантажопідйомність, програмне забезпечення з використанням штучного інтелекту - Міністерство оборони кодифікувало покращену модель популярного українського спеціального бронеавтомобіля UAT.GYURZA-02.
Про це повідомили у Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Машину удосконалили на запити військових і жорстких вимог війни. Конструктори посилили незалежну підвіску, замінили окремі елементи, встановили шини з покращеними характеристиками. Завдяки цьому у машини зросли показники прохідності та живучості у складних бойових умовах.
Бронекорпус машини конструктори обладнали круговим протиуламковим підбоєм, що посилює захист екіпажу, десанту та внутрішнього обладнання від ураження уламками.
Технічні характеристики оновленої UAT.GYURZA-02
Повна маса удосконаленої "Гюрзи-2" складає трохи більше 18 тонн. Вантажопідйомність машини зросла до 2,5 тонни, дорожній просвіт зріс до 380 мм, запас ходу - до 1200 км. Максимальна швидкість становить 110 км/год. Протимінний захист відповідає рівню 3а та 3b відповідно до стандарту STANAG 4569, тобто вберігає екіпаж від наїзду на міну з уражальною силою, еквівалентною 8 кг тротилу.
Покращена "Гюрза" може виконуватися в двох варіантах – з поворотною баштою для озброєння та без неї.
Все для комфорту і безпеки екіпажу
Спеціальний бронеавтомобіль "Гюрза-2" оснащений системами вентиляції повітря, обігріву, кондиціонування, автономним паливним обігрівачем тощо. Має системи пожежогасіння моторного відсіку та десантного відділення, комплекс нічного бачення та оглядову телевізійну систему з чотирьох відеокамер з моніторами спостереження.
Машини можуть оснащуватися програмним забезпеченням для моніторингу зовнішнього середовища з використанням штучного інтелекту.
Зазначимо, що у 2025 році Збройні Сили України отримали на 25 відсотків більше спеціальних броньованих автомобілів порівняно з 2024 роком. Більшість цих машин виготовлена за конструкцією MRAP, тобто з посиленим захистом від мін і засідок. Такі машини мають V-подібну форму дна для розсіювання енергії вибуху, спеціальні амортизуючі крісла, складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів: коліс, шасі, двигуна.
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