175 зразків озброєння і військової техніки допущено до експлуатації у травні, - Міноборони

Протягом травня 2026 року оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони 175 нових зразків озброєння і військової техніки (ОВТ).

Як зазначається, майже 93% усіх новинок були розроблені та виготовлені українськими зброярами. Це підтверджує стрімкий розвиток та автономність українського оборонно-промислового комплексу.

Які пріоритети

Повідомляється, що серед пріоритетів - дрони, боєприпаси та бронетехніка.

Найбільшу частку серед допущених зразків становить технологічне озброєння, яке безпосередньо впливає на ситуацію на полі бою:

безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) – кодифіковано майже 60 зразків. Зокрема, до експлуатації допущені такі українські розробки, як "Тінь", "Тур", "Мамба", "Палій", "Д’артаньян" та "Лупиніс";

боєприпаси – військо отримало понад 40 нових типів засобів ураження;

бронетехніка – лінійку підсилено 18 новими зразками для захисту та мобільності особового складу.

У Міноборони наголошують, що всі без винятку зразки у цих трьох категоріях є результатом роботи українських підприємств.

Технологічне та логістичне підсилення Сил оборони

Окрім ударних та розвідувальних комплексів, значну увагу було приділено захисту підрозділів та забезпеченню життєдіяльності фронту. Серед допущених до експлуатації новинок значну частку становлять:

сучасні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки (РЕБ/РЕР) для протидії ворожим дронам;

спеціалізовані автомобілі;

наземні роботизовані комплекси (НРК) – серед яких "Гном", "Примара-Killer", Vepr, "Плющ+" та Ratel X, які дозволяють дистанційно виконувати бойові та евакуаційні завдання, мінімізуючи ризики для військових;

новітні інженерні засоби та сучасна техніка тилу для покращення логістики.

Зазначається, що впровадження цих зразків у війська дозволить суттєво підвищити бойову ефективність Сил оборони та зберегти життя українських захисників.