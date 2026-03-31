Один з найефективніших перехоплювачів "Шахедів": Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ український дрон "Швідун". ФОТО

Індустрія дронів

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних Силах безпілотний авіаційний комплекс "Швідун" українського виробництва.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, його розробили спеціально для ураження ударних безпілотників типу Shahed-136, "Герань", "Гербера", розвідувальних Zala, Supercam та "Скат".

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Характеристики перехоплювача "Швідун"

БпАК "Швідун" виготовлений з міцного композитного матеріалу. Його вага становить близько 8 кг, а розмах крил – майже 2 м. Дрон може здійматися на висоту до 6 км та набирати швидкість понад 250 км/год.

Радіус дії цього "Швідуна" - понад 70 км. Цього достатньо для прикриття неба над будь-яким українським містом.

Завдяки впровадженню інноваційних технологічних рішень корпус літака не має флатеру (вібрацій) на великих швидкостях, що дозволяє камері передавати оператору максимально чітке зображення.

Зауважується, що навіть за високої максимальної швидкості польоту БпАК "Швідун" має невисоку швидкість зльоту та посадки. Це дозволяє посадити літак у випадку втрати цілі і використати його вдруге. Загалом "Швідун" може перебувати у повітрі понад 2 години.

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Ефективність "Швідуна"

У Міноборони повідомляються, що перші борти вже працюють, захищаючи українські міста.

Наразі БпАК "Швідун" має один з найвищих коефіцієнтів ураження ворожих "шахедів" серед дронів-перехоплювачів українського виробництва. ЗСУ вже знищили з його допомогою близько сотні безпілотників агресора.

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Раніше Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс JEDI Shahed Hunter українського виробництва. Швидкісні дрони-перехоплювачі, які входять до цього комплексу, успішно знищують російські ударні дрони типу "Шахед", "Герань" і "Гербера". Також вони можуть перехоплювати розвідувальні безпілотники Zala та Supercam.