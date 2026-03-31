Один из самых эффективных перехватчиков "Шахедов": Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ украинский дрон "Швидун". ФОТО

Индустрия дронов

Министерство обороны Украины утвердило и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах беспилотный авиационный комплекс "Швидун" украинского производства.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, его разработали специально для поражения ударных беспилотников типа Shahed-136, "Герань", "Гербера", разведывательных Zala, Supercam и "Скат".

Характеристики перехватчика "Швидун"

БПЛА "Швидун" изготовлен из прочного композитного материала. Его вес составляет около 8 кг, а размах крыльев - почти 2 м. Дрон может подниматься на высоту до 6 км и набирать скорость более 250 км/ч.

Радиус действия этого "Швидуна" - более 70 км. Этого достаточно для прикрытия неба над любым украинским городом.

Благодаря внедрению инновационных технологических решений корпус самолета не имеет флатера (вибраций) на больших скоростях, что позволяет камере передавать оператору максимально четкое изображение.

Отмечается, что даже при высокой максимальной скорости полета БПЛА "Швидун" имеет невысокую скорость взлета и посадки. Это позволяет посадить самолет в случае потери цели и использовать его повторно. В целом "Швидун" может находиться в воздухе более 2 часов.

Эффективность "Швидуна"

В Минобороны сообщают, что первые аппараты уже работают, защищая украинские города.

На данный момент БпАК "Швидун" имеет один из самых высоких коэффициентов поражения вражеских "шахидов" среди дронов-перехватчиков украинского производства. ВСУ уже уничтожили с его помощью около сотни беспилотников агрессора.

Ранее Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс JEDI Shahed Hunter украинского производства. Скоростные дроны-перехватчики, входящие в этот комплекс, успешно уничтожают российские ударные дроны типа "Шахед", "Герань" и "Гербера". Также они могут перехватывать разведывательные беспилотники Zala и Supercam.