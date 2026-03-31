РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11043 посетителя онлайн
Новости Кодификация оружия Дроны-перехватчики Индустрия дронов
2 592 12

Один из самых эффективных перехватчиков "Шахедов": Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ украинский дрон "Швидун". ФОТО

Министерство обороны Украины утвердило и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах беспилотный авиационный комплекс "Швидун" украинского производства.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украинский дрон-перехватчик Швидун

Как отмечается, его разработали специально для поражения ударных беспилотников типа Shahed-136, "Герань", "Гербера", разведывательных Zala, Supercam и "Скат".

Характеристики перехватчика "Швидун"

БПЛА "Швидун" изготовлен из прочного композитного материала. Его вес составляет около 8 кг, а размах крыльев - почти 2 м. Дрон может подниматься на высоту до 6 км и набирать скорость более 250 км/ч.

Украинский дрон-перехватчик Швидун

Радиус действия этого "Швидуна" - более 70 км. Этого достаточно для прикрытия неба над любым украинским городом.

Благодаря внедрению инновационных технологических решений корпус самолета не имеет флатера (вибраций) на больших скоростях, что позволяет камере передавать оператору максимально четкое изображение.

Отмечается, что даже при высокой максимальной скорости полета БПЛА "Швидун" имеет невысокую скорость взлета и посадки. Это позволяет посадить самолет в случае потери цели и использовать его повторно. В целом "Швидун" может находиться в воздухе более 2 часов.

Эффективность "Швидуна"

В Минобороны сообщают, что первые аппараты уже работают, защищая украинские города.

На данный момент БпАК "Швидун" имеет один из самых высоких коэффициентов поражения вражеских "шахидов" среди дронов-перехватчиков украинского производства. ВСУ уже уничтожили с его помощью около сотни беспилотников агрессора.

Ранее Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс JEDI Shahed Hunter украинского производства. Скоростные дроны-перехватчики, входящие в этот комплекс, успешно уничтожают российские ударные дроны типа "Шахед", "Герань" и "Гербера". Также они могут перехватывать разведывательные беспилотники Zala и Supercam.

Автор: 

Минобороны (9561) перехватчик (46)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
швидкість мала
показать весь комментарий
31.03.2026 12:50 Ответить
+3
Це прямо, як у тому анекдоті. *У твоєї дружини груди є? - Є - Так а чому вона їх не носить? * Де ті страшні дрони? Над Дніпром срані шахеди вже цілодобово як мухи літають.
показать весь комментарий
31.03.2026 12:44 Ответить
+2
Мне интересно, куда делись распиаренные Байрактары? Да, как ударные дроны при сильном ПВО обделались, но гонять Шахедов вполне конкурентоспособны!
показать весь комментарий
31.03.2026 12:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це чудово.
А ще б такий і з дробовиком/кулеметом/ракетами повітря-повітря.
І щоб працював в автоматичному чи напів-автоматичному режимі.
показать весь комментарий
31.03.2026 12:44 Ответить
а ще б з лазером або електромагнітною гарматою!!!!
показать весь комментарий
31.03.2026 13:37 Ответить
Сумщина теж,"шахи"як усебе вдома
показать весь комментарий
31.03.2026 13:09 Ответить
Назва якась трохи дивна... Мо "швИдун"?
показать весь комментарий
31.03.2026 12:46 Ответить
"Мо.. Стригун", а мо PISUN
показать весь комментарий
31.03.2026 13:39 Ответить
"Рама-2.0"
показать весь комментарий
31.03.2026 12:46 Ответить
Байрактари уже "застаріли"... Ти і документальних фільмах БТ-26, після 1941-го, бачив?
показать весь комментарий
31.03.2026 13:34 Ответить
Был Т-26 и БТ 5,7.( Быстрый танк) Изучай мат часть! Копье придумали пару тысяч лет назад, но в умелых руках это грозное оружие!
показать весь комментарий
31.03.2026 13:39 Ответить
Ну і для чого давати такий розголос Москалі повинні не знати ХТО,ЧИМ І ЗВІДКИ ЇХ ЗНИЩУЮТЬ А наші дол---би навперейми їм сповіщають про наші новинки.
показать весь комментарий
31.03.2026 14:02 Ответить
 
 