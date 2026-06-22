Защита 360°, запас хода 1200 км и ИИ: ВСУ получат усовершенствованный бронеавтомобиль "Гюрза-2". ФОТО

360°-защита экипажа, усиленная ходовая часть, увеличенная грузоподъемность, программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта - Министерство обороны утвердило усовершенствованную модель популярного украинского специального бронеавтомобиля UAT.GYURZA-02.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Машину усовершенствовали с учетом пожеланий военных и жестких требований войны. Конструкторы усилили независимую подвеску, заменили отдельные элементы, установили шины с улучшенными характеристиками. Благодаря этому у машины выросли показатели проходимости и живучести в сложных боевых условиях.

Бронекорпус машины конструкторы оснастили круговым противоосколочным подбоем, который усиливает защиту экипажа, десанта и внутреннего оборудования от поражения осколками.

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Технические характеристики обновленной UAT.GYURZA-02

Полная масса усовершенствованной "Гюрзы-2" составляет чуть более 18 тонн. Грузоподъемность машины выросла до 2,5 тонны, дорожный просвет увеличился до 380 мм, запас хода - до 1200 км. Максимальная скорость составляет 110 км/ч. Противоминная защита соответствует уровням 3а и 3b согласно стандарту STANAG 4569, то есть защищает экипаж от наезда на мину с поражающей силой, эквивалентной 8 кг тротила.

Усовершенствованная "Гюрза" может выпускаться в двух вариантах - с поворотной башней для вооружения и без нее.

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Все для комфорта и безопасности экипажа

Специальный бронеавтомобиль "Гюрза-2" оснащен системами вентиляции, обогрева, кондиционирования, автономным топливным обогревателем и т. д. Имеет системы пожаротушения моторного отсека и десантного отделения, комплекс ночного видения и обзорную телевизионную систему из четырех видеокамер с мониторами наблюдения.

Машины могут оснащаться программным обеспечением для мониторинга внешней среды с использованием искусственного интеллекта.

Отметим, что в 2025 году Вооруженные Силы Украины получили на 25 процентов больше специальных бронированных автомобилей по сравнению с 2024 годом. Большинство этих машин изготовлено по конструкции MRAP, то есть с усиленной защитой от мин и засад. Такие машины имеют V-образную форму днища для рассеивания энергии взрыва, специальные амортизирующие кресла, состоят из монолитной бронекапсулы и внешних взрывопоглощающих агрегатов: колес, шасси, двигателя.

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