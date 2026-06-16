1 000 образцов вооружения, в том числе более 300 БПЛА, кодифицировало Минобороны с начала года
Индустрия дронов
Министерство обороны продолжает укреплять Силы обороны новейшим вооружением и военной техникой. С начала 2026 года оборонное ведомство кодифицировало и допустило к применению 1 000 образцов ОВТ.
Об этом сообщили в Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
В прошлом году за тот же период Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации 659 образцов ОВТ, что свидетельствует о росте количества кодифицированных образцов более чем на 50%.
Одним из приоритетов стратегии обороны Украины является технологическое превосходство над врагом, поэтому в перечне образцов преобладают новейшие средства, соответствующие требованиям современной войны высокой интенсивности.
Какие виды вооружения кодифицировало Минобороны с начала 2026 года
Оборонное ведомство кодифицировало, в частности:
- более 300 новых БПЛА;
- 188 боеприпасов;
- 128 средств связи;
- более 60 образцов РЭБ/РЭР;
- 50 новых НРК;
- почти 50 образцов бронетехники и специальных бронеавтомобилей и т. д.
Все эти образцы подтвердили свои характеристики в жестких условиях испытаний. Большинство из кодифицированных образцов уже используются Силами обороны Украины.
Украинского оружия стало больше
Из 1 000 кодифицированных образцов ОВТ 892 - украинского производства. Это почти 90%, что свидетельствует о росте возможностей отечественного ОПК. Доля украинских образцов ОВТ среди кодифицированных в прошлом году составляла 69,6%, в позапрошлом - 74,6 %.
Украинские производители создают именно высокотехнологичные образцы ОВТ, соответствующие требованиям современной войны.
Кодифицировано не только летальное вооружение
Помимо летального вооружения, с начала 2026 года Министерство обороны кодифицировало:
- 68 автомобилей различного типа и назначения;
- 34 образца тыловой техники;
- 16 инженерных средств;
- 9 средств технического обслуживания ОВТ.
Арсенал Сил обороны пополнили также новое стрелковое вооружение, надводные средства, образцы оптики, средства РХБЗ, макеты, программное обеспечение и т. д.
Укрепление ОПК Украины
Отметим, что в мае 2026 года Кабинет Министров Украины выделил дополнительные 10,84 миллиарда гривен на укрепление обороноспособности страны.
Из этой суммы 9,05 миллиарда гривен пойдут непосредственно на закупку нового вооружения, модернизацию и ремонт военной техники.
Остальные 1,79 миллиарда гривен инвестируют в украинский оборонно-промышленный комплекс – на внедрение новейших технологий, расширение мощностей заводов и реформирование отрасли.
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