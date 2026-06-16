1 000 образцов вооружения, в том числе более 300 БПЛА, кодифицировало Минобороны с начала года

Индустрия дронов

Министерство обороны продолжает укреплять Силы обороны новейшим вооружением и военной техникой. С начала 2026 года оборонное ведомство кодифицировало и допустило к применению 1 000 образцов ОВТ.

Об этом сообщили в Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

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В прошлом году за тот же период Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации 659 образцов ОВТ, что свидетельствует о росте количества кодифицированных образцов более чем на 50%.

Одним из приоритетов стратегии обороны Украины является технологическое превосходство над врагом, поэтому в перечне образцов преобладают новейшие средства, соответствующие требованиям современной войны высокой интенсивности.

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Какие виды вооружения кодифицировало Минобороны с начала 2026 года

Оборонное ведомство кодифицировало, в частности:

более 300 новых БПЛА;

188 боеприпасов;

128 средств связи;

более 60 образцов РЭБ/РЭР;

50 новых НРК;

почти 50 образцов бронетехники и специальных бронеавтомобилей и т. д.

Все эти образцы подтвердили свои характеристики в жестких условиях испытаний. Большинство из кодифицированных образцов уже используются Силами обороны Украины.

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Украинского оружия стало больше

Из 1 000 кодифицированных образцов ОВТ 892 - украинского производства. Это почти 90%, что свидетельствует о росте возможностей отечественного ОПК. Доля украинских образцов ОВТ среди кодифицированных в прошлом году составляла 69,6%, в позапрошлом - 74,6 %.

Украинские производители создают именно высокотехнологичные образцы ОВТ, соответствующие требованиям современной войны.

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Кодифицировано не только летальное вооружение

Помимо летального вооружения, с начала 2026 года Министерство обороны кодифицировало:

68 автомобилей различного типа и назначения;

34 образца тыловой техники;

16 инженерных средств;

9 средств технического обслуживания ОВТ.

Арсенал Сил обороны пополнили также новое стрелковое вооружение, надводные средства, образцы оптики, средства РХБЗ, макеты, программное обеспечение и т. д.

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Укрепление ОПК Украины

Отметим, что в мае 2026 года Кабинет Министров Украины выделил дополнительные 10,84 миллиарда гривен на укрепление обороноспособности страны.

Из этой суммы 9,05 миллиарда гривен пойдут непосредственно на закупку нового вооружения, модернизацию и ремонт военной техники.

Остальные 1,79 миллиарда гривен инвестируют в украинский оборонно-промышленный комплекс – на внедрение новейших технологий, расширение мощностей заводов и реформирование отрасли.