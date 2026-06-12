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Минобороны допустило к эксплуатации 50 наземных роботов с начала 2026 года. ФОТО

Индустрия дронов

Министерство обороны Украины провело кодификацию и допусло к эксплуатации около пятидесяти наземных роботизированных комплексов (НРК) с начала 2026 года.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

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Для сравнения, за весь прошлый год было кодифицировано 60 наземных дронов.

Какие НРК допущены к использованию в Силах обороны

К использованию в Силах обороны допущен широкий спектр НРК. Среди кодифицированных образцов можно выделить робота-сапера NEO-1. Это современная уникальная разработка украинских оружейников, предназначенная для разминирования территорий с минимальными рисками для оператора. Этот наземный дрон изготовлен специально по запросам военных с линии боевого столкновения с учетом условий современной войны.

Кроме того, арсенал медеваков украинской армии пополнил наземный логистическо-эвакуационный роботизированный комплекс Vepr. Он уже прошел проверку боем.

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Значение НРК на современном поле боя

Сейчас НРК играют значительную роль на передовой, помогая сохранять жизни военных. Это весомый вклад в обеспечение технологического преимущества над врагом, которое является частью оборонной стратегии Украины.

Они регулярно выполняют логистические и эвакуационные миссии в зонах повышенного риска: доставляют необходимое, обеспечивают логистику и эвакуируют раненых там, где пребывание людей создает дополнительную угрозу.

нрк

Именно поэтому развитие наземных роботизированных комплексов является одним из приоритетов Минобороны.

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Результаты применения и поставки наземных беспилотников

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Минобороны (9657) НРК наземный роботизированный комплекс (135)
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І допустило їх розробника до великої несправедливості: розробник роботизованих наземних комплексів Хакімов-татарин,який нелегально втік з росії,завівся сім'єю тут,батько трьох дітей,хочуть його депортувати,тепер йде судова тяганина,нардепи взяли на поруки,федору пх.
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12.06.2026 15:26 Ответить
 
 