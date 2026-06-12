Минобороны допустило к эксплуатации 50 наземных роботов с начала 2026 года. ФОТО

Индустрия дронов

Министерство обороны Украины провело кодификацию и допусло к эксплуатации около пятидесяти наземных роботизированных комплексов (НРК) с начала 2026 года.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

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Для сравнения, за весь прошлый год было кодифицировано 60 наземных дронов.

Какие НРК допущены к использованию в Силах обороны

К использованию в Силах обороны допущен широкий спектр НРК. Среди кодифицированных образцов можно выделить робота-сапера NEO-1. Это современная уникальная разработка украинских оружейников, предназначенная для разминирования территорий с минимальными рисками для оператора. Этот наземный дрон изготовлен специально по запросам военных с линии боевого столкновения с учетом условий современной войны.

Кроме того, арсенал медеваков украинской армии пополнил наземный логистическо-эвакуационный роботизированный комплекс Vepr. Он уже прошел проверку боем.

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Значение НРК на современном поле боя

Сейчас НРК играют значительную роль на передовой, помогая сохранять жизни военных. Это весомый вклад в обеспечение технологического преимущества над врагом, которое является частью оборонной стратегии Украины.

Они регулярно выполняют логистические и эвакуационные миссии в зонах повышенного риска: доставляют необходимое, обеспечивают логистику и эвакуируют раненых там, где пребывание людей создает дополнительную угрозу.

Именно поэтому развитие наземных роботизированных комплексов является одним из приоритетов Минобороны.

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Результаты применения и поставки наземных беспилотников

С начала года украинские военные с помощью НРК осуществили уже более 50 000 логистических и эвакуационных миссий. При этом каждый месяц их применение растет. Если в январе они выполнили более 7 500 задач, то в мае – более 14 000.

За миссии с НРК подразделения получают еБаллы, которые через платформу Brave1 Market могут обменять на дроны, НРК, средства РЭБ и комплектующие.

Также стоит отметить, что подразделения Сил обороны Украины получили уже 1 028 наземных роботизированных комплексов на общую сумму 487 203 212 грн через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

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