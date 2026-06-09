Украина и Латвия подписали Drone Deal для совместного производства беспилотников. ВИДЕО
Индустрия дронов
Украина и Латвия подписали соглашение Drone Deal, которое предусматривает развитие сотрудничества в сфере производства беспилотных летательных аппаратов и укрепление оборонного потенциала обеих стран.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте Президента Украины. Документ подписали Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс во время встречи в Таллинне.
Шестое соглашение в формате Drone Deal
В Офисе Президента отметили, что это уже шестое соглашение такого формата, которое Украина заключает с международными партнерами.
"Президент Украины и премьер-министр Латвии подписали Drone Deal. Это уже шестое соглашение в таком формате, которое наша страна заключает с партнерами", – говорится в сообщении.
Ставка на совместное производство
По информации Офиса Президента, подписанное соглашение открывает новые возможности для развития совместного производства беспилотников и других оборонных решений.
Особый акцент стороны делают на углублении сотрудничества в сфере безопасности и защиты на фоне современных вызовов, связанных с войной и угрозами для европейского региона.
В сообщении отмечается, что Drone Deal должен способствовать укреплению оборонных возможностей обоих государств и развитию технологического партнерства между Украиной и Латвией.
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