Україна та Латвія підписали Drone Deal для спільного виробництва безпілотників. ВIДЕО
Індустрія дронів
Україна та Латвія підписали угоду Drone Deal, яка передбачає розвиток співпраці у сфері виробництва безпілотників та посилення оборонних спроможностей обох країн.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті Президента України. Документ підписали Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс під час зустрічі у Таллінні.
Шоста угода у форматі Drone Deal
В Офісі Президента зазначили, що це вже шоста угода такого формату, яку Україна укладає з міжнародними партнерами.
"Президент України та Прем’єр-міністр Латвії підписали Drone Deal. Це вже шоста угода в такому форматі, яку наша країна укладає з партнерами", – йдеться у повідомленні.
Ставка на спільне виробництво
За інформацією Офісу Президента, підписана угода відкриває нові можливості для розвитку спільного виробництва безпілотників та інших оборонних рішень.
Особливий акцент сторони роблять на поглибленні співпраці у сфері безпеки та захисту на тлі сучасних викликів, пов’язаних із війною та загрозами для європейського регіону.
У повідомленні наголошується, що Drone Deal має сприяти зміцненню оборонних можливостей обох держав та розвитку технологічного партнерства між Україною і Латвією.
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