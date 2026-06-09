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Новини Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
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У Міноборони розповіли про український дрон-перехоплювач LITAVR з системою самонаведення

Індустрія дронів

Розроблені українськими виробниками дрони-перехоплювачі з системою самонаведення реалізують стратегічне завдання України – зберігати лідерство у війні інновацій.

Про це повідомили в Міністерстві оборони і розповіли про дрон-перехоплювач LITAVR від компанії F-Drones, передає Цензор.НЕТ.

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"Українська компанія F-Drones розробила БпЛА-перехоплювач LITAVR - безпілотник з автоматичним донаведенням на ціль, дистанційним керуванням та мінімальною залежністю від іноземних комплектуючих. Ключова особливість "Литавра" – система автоматичного донаведення на ціль (Last Mile або Pixel Lock). Вона ідентифікує ціль і самостійно виводить дрон на атаку: під час кінцевого наближення пілот контролює лише швидкість, решту процесу виконує автоматика. Саме такі розробки реалізують стратегічне завдання – випереджати ворога у кожному технологічному циклі та зберігати лідерство у війні інновацій", - йдеться у повідомленні Міноборони.

LITAVR – це дрон-перехоплювач, призначений для знищення повітряних цілей та роботи по наземних об'єктах. Компанія F-Drones самостійно розробляє програмне забезпечення, електроніку та власні двигуни, регулятори і польотні контролери, послідовно скорочуючи залежність від китайських комплектуючих, зазначили в МОУ.

litavr

Як повідомляється, розробка антидрона розпочалася восени 2024 року. Влітку 2025-го дрон був успішно випробуваний та кодифікований. А з осені розпочалося серійне виробництво та постачання виробу до війська.

Також дивіться: Запускаємо новий рівень "малої" ППО: керування перехоплювачами на відстані тисячі кілометрів, - Федоров. ВIДЕО

Характеристики дрона-перехоплювача з системою автоматичного донаведення LITAVR:

  • Заявлена максимальна швидкість – 350 км/год.
  • Робочий радіус дії - 40 км, максимальна зафіксована дистанція - понад 80 км.
  • Максимальна висота польоту – 9000 м.
  • Система автоматичного донаведення Last Mile або Pixel Lock.
  • Власна "non-GPS" навігація.
  • Денна та тепловізійна камери з можливістю переключення.
  • Інтеграція з різними радарними системами через власний програмний комплекс LARAG.
  • Бойова частина розміщена в носовій частині дрона і постачається у двох варіантах: порожній контейнер, який підрозділ споряджає вибухівкою самостійно на місці, або готова бойова частина з кодом НАТО у складі виробу.
  • Модуль дистанційного керування. Оператор може керувати дроном за сотні чи навіть тисячі кілометрів від точки перехоплення. Якщо ціль не виявлено, пілот переводить плату ініціації в безпечний режим і повертає "Литавр" на базу.
  • Корпус виготовлений методом лиття пластику у форми. Така технологія забезпечує вищу міцність конструкції та стабільніші характеристики в серійному виробництві.

Наразі безпілотник доступний у закритому каталозі платформи Brave1 (BraveMarket), де підрозділи можуть оформити запит, повідомляють в Міноборони.

Також зазначається, що компанія-виробник безкоштовно оновлює всі раніше поставлені безпілотники першого покоління до версії з системою автонаведення – апаратно та програмно.

Як відомо, вчора міністр оборони України Михайло Федоров розповів про масштабування дронів-перехоплювачів нового покоління, які здатні збивати "шахеди" автономно. "Продовжуємо системно посилювати захист неба. Масштабуємо рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах", - наголосив міністр.

Читайте: Українські дрони-перехоплювачі P1-Sun за пів року знищили понад 3500 "Шахедів"

Автор: 

Міноборони (7865) перехоплювач (118)
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Знову відео демонстрації?
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09.06.2026 16:18 Відповісти
цей дрон вже можна замовити каталозі, бот
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09.06.2026 16:24 Відповісти
А фламінго в якому каталозі можна замовити? Кажуть 3000 зробили вже..
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09.06.2026 16:26 Відповісти
Так це вже стая, мабуть на південь полетіли
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09.06.2026 16:49 Відповісти
Військові частини і приватні ППО можуть замовляти, тому це реальне рішення.

Та можливо спочатку в ШІ буде трохи помилок, але за таким напрямком майбутнє.
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09.06.2026 16:57 Відповісти
Черговий Пісюн чи салюпа?
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09.06.2026 16:43 Відповісти
Ще не налагодили виробництво, а вже ху...стану доповіли всі характеристики. Почніть вже креслення у пресі викладати. Не можна ж щоб для ху...ла була несподіванка. Одні на фронті Батьківщину захищають, а інші, безмозкі, в інтернеті воюють, не думаючи про ту шкоду, яку своїм балаканиною наносять.
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09.06.2026 16:45 Відповісти
Слухай у нас стільки кротів наверху що інформація ітак вже у орків, багато топчиновників мали до війни тісні зв'язки з орками і тепер у них є доступ до такої інформації.
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09.06.2026 17:00 Відповісти
 
 