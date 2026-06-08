Українські дрони-перехоплювачі P1-Sun за пів року знищили понад 3500 "Шахедів"

Індустрія дронів

Вітчизняні дрони-перехоплювачі вітчизняної розробки P1-Sun демонструють ефективність у боротьбі з російським повітряним терором. Лише за останні шість місяців задокументовано понад 3500 успішних випадків збиття ворожих ударних БпЛА типу "Шахед" за допомогою цих дронів.

Про це в коментарі Укрінформу розповів речник компанії, яка виробляє дрон-перехоплювач, передає Цензор.НЕТ.

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Ефективність збиття

За словами представника компанії, дрон P1-Sun спеціально спроєктований для полювання на низьколітальні цілі противника. Його технічні характеристики дозволяють ефективно наздоганяти та знищувати ворожі дрони-камікадзе у повітрі.

Висока швидкість: Перехоплювач здатен розвивати швидкість до 310 км/год, що робить його одним із найшвидших засобів перехоплення у своєму класі.

Остання модифікація перехоплювача P1-Sun інтегрована з системою штучного інтелекту (ШІ). Алгоритми допомагають дрону самостійно ідентифікувати ціль у повітряному просторі, захоплювати її та здійснювати точне ураження, мінімізуючи вплив людського фактору.

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Масове управління та автоматизація

У компанії-виробнику наголошують, що не зупиняються на досягнутому і вже працюють над наступним етапом масштабування технології. Наразі триває розробка та тестування системи автоматизації процесу полювання за "шахедами".

Мета розробників — дозволити одному оператору ефективно керувати роєм із десяти перехоплювачів одночасно. Це дозволить значно посилити щільність протиповітряної оборони та забезпечити масоване відбиття навіть найбільш інтенсивних атак російських дронів на українські міста та об’єкти критичної інфраструктури.

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