Украинские дроны-перехватчики P1-Sun за полгода уничтожили более 3500 "Шахедов"

Индустрия дронов

Отечественные дроны-перехватчики отечественной разработки P1-Sun демонстрируют эффективность в борьбе с российским воздушным террором. Только за последние шесть месяцев зафиксировано более 3500 успешных случаев сбивания вражеских ударных БПЛА типа "Шахед" с помощью этих дронов.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал представитель компании, производящей дрон-перехватчик, передает Цензор.НЕТ.

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Эффективность сбивания

По словам представителя компании, дрон P1-Sun специально спроектирован для охоты на низколетящие цели противника. Его технические характеристики позволяют эффективно догонять и уничтожать вражеские дроны-камикадзе в воздухе.

Высокая скорость: Перехватчик способен развивать скорость до 310 км/ч, что делает его одним из самых быстрых средств перехвата в своем классе.

Последняя модификация перехватчика P1-Sun интегрирована с системой искусственного интеллекта (ИИ). Алгоритмы помогают дрону самостоятельно идентифицировать цель в воздушном пространстве, захватывать ее и осуществлять точное поражение, минимизируя влияние человеческого фактора.

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Массовое управление и автоматизация

В компании-производителе отмечают, что не останавливаются на достигнутом и уже работают над следующим этапом масштабирования технологии. Сейчас продолжается разработка и тестирование системы автоматизации процесса охоты за "Шахедами".

Цель разработчиков — позволить одному оператору эффективно управлять роем из десяти перехватчиков одновременно. Это позволит значительно усилить плотность противовоздушной обороны и обеспечить массированное отражение даже самых интенсивных атак российских дронов на украинские города и объекты критической инфраструктуры.

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