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Новости Дроны-перехватчики Индустрия дронов
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В Минобороны рассказали об украинском дроне-перехватчике LITAVR с системой самонаведения

Индустрия дронов

Разработанные украинскими производителями дроны-перехватчики с системой самонаведения позволяют решать стратегическую задачу Украины - сохранять лидерство в войне инноваций.

Об этом сообщили в Министерстве обороны и рассказали о дроне-перехватчике LITAVR от компании F-Drones, передает Цензор.НЕТ.

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"Украинская компания F-Drones разработала БПЛА-перехватчик LITAVR – беспилотник с автоматическим донаведением на цель, дистанционным управлением и минимальной зависимостью от иностранных комплектующих. Ключевая особенность "Литавра" – система автоматического донаведения на цель (Last Mile или Pixel Lock). Она идентифицирует цель и самостоятельно выводит дрон на атаку: во время конечного приближения пилот контролирует только скорость, остальную часть процесса выполняет автоматика. Именно такие разработки реализуют стратегическую задачу – опережать врага в каждом технологическом цикле и сохранять лидерство в войне инноваций", – говорится в сообщении Минобороны.

LITAVR – это дрон-перехватчик, предназначенный для уничтожения воздушных целей и работы по наземным объектам. Компания F-Drones самостоятельно разрабатывает программное обеспечение, электронику и собственные двигатели, регуляторы и полетные контроллеры, последовательно сокращая зависимость от китайских комплектующих, отметили в МОУ.

litavr

Как сообщается, разработка антидрона началась осенью 2024 года. Летом 2025-го дрон был успешно испытан и кодифицирован. А с осени началось серийное производство и поставка изделия в войска.

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Характеристики дрона-перехватчика с системой автоматического донаведения LITAVR:

  • Заявленная максимальная скорость – 350 км/ч.
  • Рабочий радиус действия – 40 км, максимальная зафиксированная дистанция – более 80 км.
  • Максимальная высота полета – 9000 м.
  • Система автоматического донаведения Last Mile или Pixel Lock.
  • Собственная "non-GPS" навигация.
  • Дневная и тепловизионная камеры с возможностью переключения.
  • Интеграция с различными радарными системами через собственный программный комплекс LARAG.
  • Боевая часть размещена в носовой части дрона и поставляется в двух вариантах: пустой контейнер, который подразделение снаряжает взрывчаткой самостоятельно на месте, или готовая боевая часть с кодом НАТО в составе изделия.
  • Модуль дистанционного управления. Оператор может управлять дроном за сотни или даже тысячи километров от точки перехвата. Если цель не обнаружена, пилот переводит плату инициирования в безопасный режим и возвращает "Литавр" на базу.
  • Корпус изготовлен методом литья пластика в формы. Такая технология обеспечивает более высокую прочность конструкции и более стабильные характеристики в серийном производстве.

В настоящее время беспилотник доступен в закрытом каталоге платформы Brave1 (BraveMarket), где подразделения могут оформить запрос, сообщают в Минобороны.

Также отмечается, что компания-производитель бесплатно обновляет все ранее поставленные беспилотники первого поколения до версии с системой автонаведения – аппаратно и программно.

Как известно, вчера министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о масштабировании дронов-перехватчиков нового поколения, которые способны сбивать "шахиды" автономно. "Продолжаем системно усиливать защиту неба. Масштабируем решения, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях", - подчеркнул министр.

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Знову відео демонстрації?
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09.06.2026 16:18 Ответить
цей дрон вже можна замовити каталозі, бот
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09.06.2026 16:24 Ответить
А фламінго в якому каталозі можна замовити? Кажуть 3000 зробили вже..
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09.06.2026 16:26 Ответить
Так це вже стая, мабуть на південь полетіли
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09.06.2026 16:49 Ответить
Військові частини і приватні ППО можуть замовляти, тому це реальне рішення.

Та можливо спочатку в ШІ буде трохи помилок, але за таким напрямком майбутнє.
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09.06.2026 16:57 Ответить
Черговий Пісюн чи салюпа?
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09.06.2026 16:43 Ответить
Ще не налагодили виробництво, а вже ху...стану доповіли всі характеристики. Почніть вже креслення у пресі викладати. Не можна ж щоб для ху...ла була несподіванка. Одні на фронті Батьківщину захищають, а інші, безмозкі, в інтернеті воюють, не думаючи про ту шкоду, яку своїм балаканиною наносять.
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09.06.2026 16:45 Ответить
Слухай у нас стільки кротів наверху що інформація ітак вже у орків, багато топчиновників мали до війни тісні зв'язки з орками і тепер у них є доступ до такої інформації.
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09.06.2026 17:00 Ответить
 
 