Українські дрони-перехоплювачі вже автономно збивають Shahed, технологію масштабують - Федоров. ВIДЕО
Індустрія дронів
Українські дрони вже автономно збивають Shahed. Наразі Україна масштабує перехоплювачі нового покоління
Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі від Федорова
"Продовжуємо системно посилювати захист неба. Учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення - від запуску дрона до знищення Shahed. Розробка успішно пройшла бойове випробування на Харківщині", - уточнив він.
Як це працює?
За словами Федорова, оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на Shahed.
- Завдяки підтримці Brave1 виробник зміг пройти шлях від прототипу до успішного бойового застосування менш ніж за рік.
- Автономність один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста.
"Масштабуємо рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах", - резюмує Федоров.
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