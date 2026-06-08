Украинские дроны-перехватчики уже автономно сбивают Shahed, технологию масштабируют, - Федоров. ВИДЕО

Индустрия дронов

Украинские дроны уже самостоятельно сбивают Shahed. В настоящее время Украина наращивает производство перехватчиков нового поколения

Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали от Федорова

"Продолжаем системно усиливать защиту неба. Участник Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата - от запуска дрона до уничтожения Shahed. Разработка успешно прошла боевые испытания в Харьковской области", - уточнил он.

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Как это работает?

По словам Федорова, оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение. Далее система самостоятельно ведет дрон к цели, автономно распознает и наводится на Shahed.

Благодаря поддержке Brave1 производитель смог пройти путь от прототипа до успешного боевого применения менее чем за год.

Автономность - одно из ключевых направлений развития современной ПВО. Такие технологии позволяют быстрее реагировать на массированные атаки и эффективнее защищать украинские города.

"Масштабируем решения, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях", - резюмирует Федоров.

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