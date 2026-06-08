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Новости Дроны-перехватчики Индустрия дронов
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Украинские дроны-перехватчики уже автономно сбивают Shahed, технологию масштабируют, - Федоров. ВИДЕО

Индустрия дронов

Украинские дроны уже самостоятельно сбивают Shahed. В настоящее время Украина наращивает производство перехватчиков нового поколения

Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали от Федорова 

"Продолжаем системно усиливать защиту неба. Участник Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата - от запуска дрона до уничтожения Shahed. Разработка успешно прошла боевые испытания в Харьковской области", - уточнил он.

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Как это работает?

По словам Федорова, оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение. Далее система самостоятельно ведет дрон к цели, автономно распознает и наводится на Shahed.

  • Благодаря поддержке Brave1 производитель смог пройти путь от прототипа до успешного боевого применения менее чем за год.
  • Автономность - одно из ключевых направлений развития современной ПВО. Такие технологии позволяют быстрее реагировать на массированные атаки и эффективнее защищать украинские города.

"Масштабируем решения, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях", - резюмирует Федоров.

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Автор: 

Федоров Михаил (695) Шахед (2245)
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Топ комментарии
+8
Менше ляпайте язиком. Бо скоро рашисти те ж саме будуть робити з нашими дронами. А у нас навідміну від рашистів альтернативи дронам типу ракет і балістики немає
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08.06.2026 15:24 Ответить
+4
Десь там щось масштабують а прямо зараз в містечку працюють кулемети.
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08.06.2026 15:37 Ответить
+3
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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08.06.2026 15:17 Ответить
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08.06.2026 15:17 Ответить
Це добре. Залишалась справа за малим аби дрони проходили стовідсотковий облік, щоб ніхто їх не крав і неперепродував вже в самих частинах, а також цих дронів має бути на порядок більше ніж рашистсько-фашистського-іранського лайна.
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08.06.2026 15:19 Ответить
Заборонити доступ до дронів Міндичів, Цукерманів, Штіллерманів і інших -манів і -ичів.
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08.06.2026 15:23 Ответить
евреи что тебе не так сделали тольку русня евреев ненавидят
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08.06.2026 18:04 Ответить
Украли, суки , сто міліонів долларів в "Енергоатомі".
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08.06.2026 20:22 Ответить
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08.06.2026 15:21 Ответить
Менше ляпайте язиком. Бо скоро рашисти те ж саме будуть робити з нашими дронами. А у нас навідміну від рашистів альтернативи дронам типу ракет і балістики немає
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08.06.2026 15:24 Ответить
На будуть. Навіть кацапи кажуть що РФ відстані від України по дронах.
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08.06.2026 15:29 Ответить
Не потрібно недооцінювати кацапів. Вони на відміну від нас мають десятки різновидів ракет і дронів і постійно їх модернізують. Доречі в рашистів вже є перехоплювачі дронів.
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08.06.2026 15:38 Ответить
Ракета, так. А от з дорогами, от тут заковика. Ніяких десятків видів в них нема. + В них за дронів відповідає державний сектор, що створює проблеми з масштабуванням.
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08.06.2026 15:46 Ответить
3.14бол зелений
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08.06.2026 15:34 Ответить
Десь там щось масштабують а прямо зараз в містечку працюють кулемети.
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08.06.2026 15:37 Ответить
А прильотів не поменшало...😡
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08.06.2026 15:39 Ответить
Піар наше все.
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08.06.2026 17:13 Ответить
 
 