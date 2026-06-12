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Міноборони допустило до експлуатації 50 наземних роботів з початку 2026 року. ФОТО

Індустрія дронів

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації пів сотні наземних роботизованих комплексів (НРК) з початку 2026 року.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

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Для порівняння, за весь минулий рік було кодифіковано 60 наземних дронів.

Які НРК допущено до використання у Силах оборони

До використання в Силах оборони допущено широкий спектр НРК. Серед кодифікованих зразків можна виділити робота-сапера NEO-1. Це сучасна унікальна розробка українських зброярів, призначена для розмінування територій з мінімальними ризиками для оператора. Цей наземний дрон виготовлений спеціально на запити військових з лінії бойового зіткнення з урахуванням умов сучасної війни.

Крім того, арсенал медеваків українського війська поповнив наземний логістично-евакуаційний роботизований комплекс Vepr. Він вже пройшов перевірку боєм.

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Значення НРК на сучасному полі бою

Нині НРК відіграють значну роль на передовій, допомагаючи зберігати життя військових. Це вагомий внесок у забезпечення технологічної переваги над ворогом, яка є частиною оборонної стратегії України.

Вони регулярно виконують логістичні та евакуаційні місії в зонах підвищеного ризику: доставляють необхідне, забезпечують логістику та евакуюють поранених там, де перебування людей створює додаткову загрозу.

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Саме тому розвиток наземних роботизованих комплексів є одним із пріоритетів Міноборони.

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Результати застосування та постачання наземних безпілотників

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Міноборони (7871) НРК наземний роботизований комплекс (138)
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І допустило їх розробника до великої несправедливості: розробник роботизованих наземних комплексів Хакімов-татарин,який нелегально втік з росії,завівся сім'єю тут,батько трьох дітей,хочуть його депортувати,тепер йде судова тяганина,нардепи взяли на поруки,федору пх.
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12.06.2026 15:26 Відповісти
 
 