Міноборони допустило до експлуатації 50 наземних роботів з початку 2026 року. ФОТО
Індустрія дронів
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації пів сотні наземних роботизованих комплексів (НРК) з початку 2026 року.
Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.
Для порівняння, за весь минулий рік було кодифіковано 60 наземних дронів.
Які НРК допущено до використання у Силах оборони
До використання в Силах оборони допущено широкий спектр НРК. Серед кодифікованих зразків можна виділити робота-сапера NEO-1. Це сучасна унікальна розробка українських зброярів, призначена для розмінування територій з мінімальними ризиками для оператора. Цей наземний дрон виготовлений спеціально на запити військових з лінії бойового зіткнення з урахуванням умов сучасної війни.
Крім того, арсенал медеваків українського війська поповнив наземний логістично-евакуаційний роботизований комплекс Vepr. Він вже пройшов перевірку боєм.
Значення НРК на сучасному полі бою
Нині НРК відіграють значну роль на передовій, допомагаючи зберігати життя військових. Це вагомий внесок у забезпечення технологічної переваги над ворогом, яка є частиною оборонної стратегії України.
Вони регулярно виконують логістичні та евакуаційні місії в зонах підвищеного ризику: доставляють необхідне, забезпечують логістику та евакуюють поранених там, де перебування людей створює додаткову загрозу.
Саме тому розвиток наземних роботизованих комплексів є одним із пріоритетів Міноборони.
Результати застосування та постачання наземних безпілотників
- З початку року українські військові за допомогою НРК здійснили вже понад 50 000 логістичних та евакуаційних місій. При цьому кожного місяця їх застосування зростає. Якщо у січні вони виконали понад 7 500 завдань, то у травні – понад 14 000.
- За місії з НРК підрозділи отримують єБали, які через платформу Brave1 Market можуть обміняти на дрони, НРК, засоби РЕБ та комплектуючі.
- Також варто зазначити, що підрозділи Сил оборони України отримали вже 1 028 наземних роботизованих комплексів на загальну суму 487 203 212 грн через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.
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