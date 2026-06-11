Робот доставив понад 400 кг допомоги у відрізане війною село на Донеччині

Українські військові доставили понад 400 кілограмів гуманітарної допомоги жителям прифронтового села на Донеччині за допомогою наземного роботизованого комплексу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують Сухопутні війська України.

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До села не можуть дістатися волонтери

Операцію провели бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

Село розташоване неподалік Краматорська. Через постійні атаки російських дронів та обстріли логістичних маршрутів сюди практично не можуть заїжджати волонтери чи цивільний транспорт.

Місцевим жителям доводиться долати кілька кілометрів пішки, щоб придбати продукти або ліки.

Щоб уникнути ризику для людей, військові вирішили використати наземний роботизований комплекс.

Перед початком місії маршрут перевірили аеророзвідники, які стежили за російськими дронами-засідками вздовж дороги.

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Вантаж доставив військовий, який втратив ногу на фронті

Керував роботизованим комплексом військовий на позивний "Змій".

Після важкого поранення та втрати ноги він пройшов реабілітацію й опанував роботу з безпілотними наземними системами.

У результаті місії до населеного пункту доставили понад 400 кілограмів вантажу – продукти харчування, питну воду, паливо та медикаменти.

У Сухопутних військах зазначають, що саме такі технології допомагають підтримувати мешканців населених пунктів, куди через постійну небезпеку майже неможливо дістатися звичайним транспортом.

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