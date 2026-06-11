Робот доставил более 400 кг помощи в отрезанное войной село в Донецкой области

Украинские военные доставили более 400 килограммов гуманитарной помощи жителям прифронтового села в Донецкой области с помощью наземного роботизированного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют Сухопутные войска Украины.

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В село не могут добраться волонтеры

Операцию провели бойцы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Село расположено недалеко от Краматорска. Из-за постоянных атак российских дронов и обстрелов логистических маршрутов сюда практически не могут заезжать волонтеры или гражданский транспорт.

Местным жителям приходится преодолевать несколько километров пешком, чтобы купить продукты или лекарства.

Чтобы избежать риска для людей, военные решили использовать наземный роботизированный комплекс.

Перед началом миссии маршрут проверили аэроразведчики, которые следили за российскими дронами-засадками вдоль дороги.

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Груз доставил военный, потерявший ногу на фронте

Управлял роботизированным комплексом военный с позывным "Змей".

После тяжелого ранения и потери ноги он прошел реабилитацию и освоил работу с беспилотными наземными системами.

В результате миссии в населенный пункт доставили более 400 килограммов груза – продукты питания, питьевую воду, топливо и медикаменты.

В Сухопутных войсках отмечают, что именно такие технологии помогают поддерживать жителей населенных пунктов, куда из-за постоянной опасности почти невозможно добраться обычным транспортом.

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