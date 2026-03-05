Силы обороны получили украинский квадрокоптер "Пташка" с дальностью поражения целей почти 50 км, - Минобороны. ФОТО
К эксплуатации в Силах обороны допущен ударный квадрокоптер "Пташка" украинского производства. Он уже активно применяется защитниками.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Характеристики "Пташки"
Он имеет оптоволоконный канал управления и может выполнять боевые задачи на глубине почти 50 км. Сейчас это рекордный показатель глубины поражения среди всех кодифицированных образцов беспилотников данного типа.
Ударный беспилотный комплекс нового поколения "Пташка" создан для работы в условиях интенсивных боевых действий. Он имеет усиленную композитную раму, высокопроизводительные электрические двигатели, тяговые винты и разделенный аккумуляторный блок для стабильной работы.
Может выполнять задачи днем и ночью
Конструкция дрона сбалансирована для выполнения необходимых маневров в полете.
"Пташка" может выполнять задачи днем и ночью, при различных погодных условиях и даже при наличии сильного порывистого ветра.
Отмечается, что боевой нагрузки этого дрона достаточно для поражения вражеской пехоты, огневых позиций, блиндажей, автомобильной и легкобронированной техники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://bezpeka.club/ru/ptashka-drones-ptashka-7
Украина (МО Украины): В рамках программы «Армия дронов» и последующих инициатив, МО Украины систематически выделяет средства боевым бригадам. По состоянию на начало 2026 года, боевые подразделения получают ежемесячное финансирование (порядка 2,5 млрд грн) для самостоятельной закупки беспилотников. Правительство Украины упростило правила, позволяя воинским частям напрямую закупать БПЛА и средства РЭБ, минуя длительные бюрократические процедуры.