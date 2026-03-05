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Новости Фото Кодификация оружия
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Силы обороны получили украинский квадрокоптер "Пташка" с дальностью поражения целей почти 50 км, - Минобороны. ФОТО

К эксплуатации в Силах обороны допущен ударный квадрокоптер "Пташка" украинского производства. Он уже активно применяется защитниками.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Украинский коптер Пташка

Характеристики "Пташки"

Он имеет оптоволоконный канал управления и может выполнять боевые задачи на глубине почти 50 км. Сейчас это рекордный показатель глубины поражения среди всех кодифицированных образцов беспилотников данного типа.

Ударный беспилотный комплекс нового поколения "Пташка" создан для работы в условиях интенсивных боевых действий. Он имеет усиленную композитную раму, высокопроизводительные электрические двигатели, тяговые винты и разделенный аккумуляторный блок для стабильной работы.

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Может выполнять задачи днем и ночью

Конструкция дрона сбалансирована для выполнения необходимых маневров в полете.

"Пташка" может выполнять задачи днем и ночью, при различных погодных условиях и даже при наличии сильного порывистого ветра.

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Отмечается, что боевой нагрузки этого дрона достаточно для поражения вражеской пехоты, огневых позиций, блиндажей, автомобильной и легкобронированной техники.

Автор: 

Минобороны (9655) дроны (7339)
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Топ комментарии
+4
"допущено"-це не "отримало"
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05.03.2026 16:07 Ответить
+4
робити бомбер на 25 км на оптоволокні не раціонально.
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05.03.2026 17:57 Ответить
+3
От цей один єдиний ЗСУ і отримало. Решту пішло в комерційні структури для продажі на Захід і Рудому в Іран.
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05.03.2026 15:52 Ответить
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Опто Пташка
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05.03.2026 15:27 Ответить
В мене питаннячко - це камікадзе, чи бомбер?
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05.03.2026 17:08 Ответить
робити бомбер на 25 км на оптоволокні не раціонально.
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05.03.2026 17:57 Ответить
Зелена ПЛЯШКА
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05.03.2026 18:00 Ответить
От цей один єдиний ЗСУ і отримало. Решту пішло в комерційні структури для продажі на Захід і Рудому в Іран.
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05.03.2026 15:52 Ответить
В Иран нужны противошахедные, а это FPV для ЛБС, ла еще и на шнурке.
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05.03.2026 16:18 Ответить
Знов зрада?!
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05.03.2026 16:43 Ответить
"допущено"-це не "отримало"
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05.03.2026 16:07 Ответить
Они есть в продаже в Украине -
https://bezpeka.club/ru/ptashka-drones-ptashka-7
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05.03.2026 16:20 Ответить
Так,є в продажі.Допущено-це дозволено закупляти за державні кошти для сил оборони а не "отримано" вже
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05.03.2026 16:23 Ответить
Сейчас такие вещи не получают, а закупают на выделенные для частей деньги.
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05.03.2026 17:01 Ответить
Почем в Милане кокаїн?
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05.03.2026 18:39 Ответить
Спецом для долбо_бов одичавших в гаштетах -

Украина (МО Украины): В рамках программы «Армия дронов» и последующих инициатив, МО Украины систематически выделяет средства боевым бригадам. По состоянию на начало 2026 года, боевые подразделения получают ежемесячное финансирование (порядка 2,5 млрд грн) для самостоятельной закупки беспилотников. Правительство Украины упростило правила, позволяя воинским частям напрямую закупать БПЛА и средства РЭБ, минуя длительные бюрократические процедуры.
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05.03.2026 19:34 Ответить
Имеется в виду, что ЗСУ получили для использования (я так думаю).
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05.03.2026 17:10 Ответить
Що схожого крім назви?
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05.03.2026 16:55 Ответить
А в чем расхождения?
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05.03.2026 17:20 Ответить
Нічого. Просто назв вже на всіх не вистачає.
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05.03.2026 18:00 Ответить
 
 