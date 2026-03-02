Минобороны меняет подход к кодификации и ускоряет закупки оружия для армии, - Федоров
Минобороны проводит реформу кодификации. Правительство обновило три постановления, которые меняют подход к кодификации вооружения и военной техники.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, отныне техническая оценка изделия не зависит от подтверждения потребности - это сокращает время от разработки до возможности поставки в войска.
Новый подход
Что предусматривает обновленный подход:
- Кодификация
Теперь не требуется подтверждение "настоятельной необходимости". Изделие может пройти кодификацию независимо от текущих планов закупок.
- Технические условия
Отныне производители самостоятельно утверждают технические условия, а Минобороны осуществляет по ним закупку.
- Боеприпасы
Упрощенная процедура испытаний боеприпасов позволяет избегать дублирования демонстрационных тестов. Это сокращает сроки кодификации и ускоряет поставки боеприпасов в войска.
- Беспилотные системы и РЭБ тактического уровня
При закупке достаточно сертификата качества от производителя. Дополнительные процедуры государственного контроля не применяются, но производитель полностью отвечает за качество поставки.
- Взрывчатые вещества
Упрощается порядок закупки производителями боеприпасов взрывчатых веществ. Это позволит быстрее обеспечивать производство и поставлять необходимые средства для войск.
Развитие украинских производителей
Федоров подчеркнул, что Украина открыла рынок для дронов, РЭБ, НРК, ракетных и других инновационных решений, упростила бюрократию и создала условия для развития украинских производителей. Именно поэтому сформировались целые технологические рынки, которых раньше не существовало.
Он отметил, что в начале вторжения в Украине было:
- 7 компаний, которые производили дроны. Сегодня - более 500.
- РЭБ - было 2 компании, сегодня - 200.
- Частных компаний, которые производили ракеты, не было вовсе, сегодня их более 20.
- НРК — было 0 компаний, стало — более 100.
"Сейчас мы делаем следующий шаг, чтобы ускорить развитие технологий и сократить цикл от разработки оружия до его поставки на фронт. Упрощенные правила кодификации помогут это сделать. Так мы быстрее сможем достичь целей войны — остановить продвижение врага на поле боя и оставаться впереди в каждом технологическом цикле", — добавил министр.
