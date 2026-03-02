РУС
Минобороны меняет подход к кодификации и ускоряет закупки оружия для армии, - Федоров

Минобороны упрощает кодификацию и закупки оружия

Минобороны проводит реформу кодификации. Правительство обновило три постановления, которые меняют подход к кодификации вооружения и военной техники.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, отныне техническая оценка изделия не зависит от подтверждения потребности - это сокращает время от разработки до возможности поставки в войска.

Новый подход

Что предусматривает обновленный подход:

  • Кодификация

Теперь не требуется подтверждение "настоятельной необходимости". Изделие может пройти кодификацию независимо от текущих планов закупок.

  • Технические условия

Отныне производители самостоятельно утверждают технические условия, а Минобороны осуществляет по ним закупку.

  • Боеприпасы

Упрощенная процедура испытаний боеприпасов позволяет избегать дублирования демонстрационных тестов. Это сокращает сроки кодификации и ускоряет поставки боеприпасов в войска.

  • Беспилотные системы и РЭБ тактического уровня

При закупке достаточно сертификата качества от производителя. Дополнительные процедуры государственного контроля не применяются, но производитель полностью отвечает за качество поставки.

  • Взрывчатые вещества

Упрощается порядок закупки производителями боеприпасов взрывчатых веществ. Это позволит быстрее обеспечивать производство и поставлять необходимые средства для войск.

Развитие украинских производителей

Федоров подчеркнул, что Украина открыла рынок для дронов, РЭБ, НРК, ракетных и других инновационных решений, упростила бюрократию и создала условия для развития украинских производителей. Именно поэтому сформировались целые технологические рынки, которых раньше не существовало.

Он отметил, что в начале вторжения в Украине было:

  • 7 компаний, которые производили дроны. Сегодня - более 500.
  • РЭБ - было 2 компании, сегодня - 200.
  • Частных компаний, которые производили ракеты, не было вовсе, сегодня их более 20.
  • НРК — было 0 компаний, стало — более 100.

"Сейчас мы делаем следующий шаг, чтобы ускорить развитие технологий и сократить цикл от разработки оружия до его поставки на фронт. Упрощенные правила кодификации помогут это сделать. Так мы быстрее сможем достичь целей войны — остановить продвижение врага на поле боя и оставаться впереди в каждом технологическом цикле", — добавил министр.

тупе кіндер-йібанько.
02.03.2026 15:11 Ответить
Кібер-їбанько
02.03.2026 15:41 Ответить
Та куди вже швидше??? Гроші дерибанять ще до списання, як на закупівлю дронів, що вже використані на фронті. Куди ж швидше? Швидше це тільки якщо красти гроші прямо з печатних станків!
02.03.2026 15:29 Ответить
Тобто рєзнікова, умєрова і шмигаля слід відправляти до буцигарні за бездіяльність і розкрадання?
02.03.2026 15:30 Ответить
Пєрєстройка і ускорєніє... І аудитом відполірувати...Це ж було вже?
Посполиті ще не наїлися локшини?
02.03.2026 15:38 Ответить
1.Це називається БЮРОКРАТІЯ.
2.Компаній стало більше,а зброї потрібної кількості так і нема.
02.03.2026 15:45 Ответить
 
 