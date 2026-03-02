Минобороны меняет подход к кодификации и ускоряет закупки оружия для армии, - Федоров

Минобороны проводит реформу кодификации. Правительство обновило три постановления, которые меняют подход к кодификации вооружения и военной техники.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, отныне техническая оценка изделия не зависит от подтверждения потребности - это сокращает время от разработки до возможности поставки в войска.

Новый подход

Что предусматривает обновленный подход:

Кодификация

Теперь не требуется подтверждение "настоятельной необходимости". Изделие может пройти кодификацию независимо от текущих планов закупок.

Технические условия

Отныне производители самостоятельно утверждают технические условия, а Минобороны осуществляет по ним закупку.

Боеприпасы

Упрощенная процедура испытаний боеприпасов позволяет избегать дублирования демонстрационных тестов. Это сокращает сроки кодификации и ускоряет поставки боеприпасов в войска.

Беспилотные системы и РЭБ тактического уровня

При закупке достаточно сертификата качества от производителя. Дополнительные процедуры государственного контроля не применяются, но производитель полностью отвечает за качество поставки.

Взрывчатые вещества

Упрощается порядок закупки производителями боеприпасов взрывчатых веществ. Это позволит быстрее обеспечивать производство и поставлять необходимые средства для войск.

Развитие украинских производителей

Федоров подчеркнул, что Украина открыла рынок для дронов, РЭБ, НРК, ракетных и других инновационных решений, упростила бюрократию и создала условия для развития украинских производителей. Именно поэтому сформировались целые технологические рынки, которых раньше не существовало.

Он отметил, что в начале вторжения в Украине было:

7 компаний, которые производили дроны. Сегодня - более 500.

РЭБ - было 2 компании, сегодня - 200.

Частных компаний, которые производили ракеты, не было вовсе, сегодня их более 20.

НРК — было 0 компаний, стало — более 100.

"Сейчас мы делаем следующий шаг, чтобы ускорить развитие технологий и сократить цикл от разработки оружия до его поставки на фронт. Упрощенные правила кодификации помогут это сделать. Так мы быстрее сможем достичь целей войны — остановить продвижение врага на поле боя и оставаться впереди в каждом технологическом цикле", — добавил министр.