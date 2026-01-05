РУС
Минобороны допустило к эксплуатации в 2025 году более 1300 новых образцов украинского вооружения

оружие,украинское

В 2025 году Министерство обороны допустило к эксплуатации более 1300 новых образцов вооружения и военной техники украинского производства. Это на четверть больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Наибольшую долю составляют:

  • беспилотные авиационные комплексы – более 550 образцов;
  • боеприпасы различного назначения – более 270 образцов;
  • более 50 образцов автомобильной техники;
  • 11 образцов бронетехники (в том числе и специальных бронеавтомобилей);
  • 13 образцов стрелкового оружия.

"Это результат системной работы украинских производителей, которые не только масштабируют производство, но и создают новые технологические решения для фронта", - говорится в сообщении.

Развитие отечественного ОПК – стратегический приоритет. Собственные разработки и современные технологии являются одной из ключевых основ устойчивости украинской армии.

Минобороны (9712) ОПК (244)
Якщо шмигаль такий ефективний, то де логіка в тому, що слабоумний паяц пререкидає його на іншу посаду! Навіть, останній дурень у своїх вчинках спирається хоч на якусь логіку!
показать весь комментарий
05.01.2026 11:20 Ответить
Тільки на папері все це , солдати його і в очі не бачили...де свої тепловізори для початку? У кацапів їх як гівна.
показать весь комментарий
05.01.2026 11:22 Ответить
Допустило, це не отримало на озброєння, це значить якщо буде можливість - буде замовлення, і мін оборони допустило, а СОУ вони потрібні, вони відповідають ТТХ, які висуваються підрозділами? 13 - зразків стрілецької зброї, а патрони є? В центрах ССО на БЗВП настріл загалом 500-600 патронів, коли в країнах НАТО це на день. Цифри великі, але вони нічого не відображають, створюють інформаційний шум.
показать весь комментарий
05.01.2026 11:23 Ответить
Навіть боюся уявити, яких висот досягне хфьодоров на посаді міністра.
У хфьодорова, до речі, є своя армія дронів!
Пам'ятаєте цей прикол, коли хфьодоров крушив підарів що дня?
Нарешті, хлопців демобілізують, а їхнє місце займуть роботи хфьодорова.
показать весь комментарий
05.01.2026 11:33 Ответить
Альбертич - не дроновод і не ІТшник, а маркетолог 🤑🤑🤑
Він все продасть...
а почне, напевно, із Зеліка🍆🍆🍆
показать весь комментарий
05.01.2026 11:55 Ответить
 
 