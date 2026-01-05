Минобороны допустило к эксплуатации в 2025 году более 1300 новых образцов украинского вооружения

В 2025 году Министерство обороны допустило к эксплуатации более 1300 новых образцов вооружения и военной техники украинского производства. Это на четверть больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Наибольшую долю составляют:

беспилотные авиационные комплексы – более 550 образцов;

боеприпасы различного назначения – более 270 образцов;

более 50 образцов автомобильной техники;

11 образцов бронетехники (в том числе и специальных бронеавтомобилей);

13 образцов стрелкового оружия.

"Это результат системной работы украинских производителей, которые не только масштабируют производство, но и создают новые технологические решения для фронта", - говорится в сообщении.

Развитие отечественного ОПК – стратегический приоритет. Собственные разработки и современные технологии являются одной из ключевых основ устойчивости украинской армии.

