Минобороны допустило к эксплуатации в 2025 году более 1300 новых образцов украинского вооружения
В 2025 году Министерство обороны допустило к эксплуатации более 1300 новых образцов вооружения и военной техники украинского производства. Это на четверть больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
Наибольшую долю составляют:
- беспилотные авиационные комплексы – более 550 образцов;
- боеприпасы различного назначения – более 270 образцов;
- более 50 образцов автомобильной техники;
- 11 образцов бронетехники (в том числе и специальных бронеавтомобилей);
- 13 образцов стрелкового оружия.
"Это результат системной работы украинских производителей, которые не только масштабируют производство, но и создают новые технологические решения для фронта", - говорится в сообщении.
Развитие отечественного ОПК – стратегический приоритет. Собственные разработки и современные технологии являются одной из ключевых основ устойчивости украинской армии.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У хфьодорова, до речі, є своя армія дронів!
Пам'ятаєте цей прикол, коли хфьодоров крушив підарів що дня?
Нарешті, хлопців демобілізують, а їхнє місце займуть роботи хфьодорова.
Він все продасть...
а почне, напевно, із Зеліка🍆🍆🍆