Минобороны предоставило статус первого резидента Defence City производителю дронов "Вампир".

Минобороны предоставило статус резидента Defence City первой компании. Это одно из крупнейших технологических производств, в частности дронов "Вампир", "Шрайков" и перехватчиков шахедов. Все эти дроны показали высокую эффективность на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Defence City — системная государственная политика по созданию благоприятных условий для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.

Резиденты получают реальные инструменты для развития производства:

освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования средств в развитие;

освобождение от земельного, имущественного и экологического налогов;

упрощенные таможенные процедуры;

специальные гарантии защиты информации и конфиденциальности данных предприятия во время действия режима;

государственную поддержку релокации и повышения защищенности производственных мощностей в случае необходимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине стартовал новый этап реформы оборонных закупок: какие изменения вступают в силу с 1 января

Как предприятию ОПК стать резидентом Defence City?

Утвержденная правительством процедура предусматривает подачу в Минобороны заявления о предоставлении статуса резидента Defence City и пакета документов, в частности отчета о соответствии требованиям законодательства, финансовой и аудиторской отчетности, а также информации об участии в выполнении государственных оборонных контрактов.

Документы подаются либо в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи — на адрес [email protected], либо в бумажной форме — по почте по адресу 03168, г. Киев, проспект Воздушных сил Украины, 6.

По результатам обработки поданных документов Минобороны принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении статуса резидента, или возвращает заявление без рассмотрения. В случае положительного решения — информация о резиденте вносится в реестр Defence City.