Міноборони надало статус першого резидента Defence City виробнику дронів "Вампір"
Міноборони надало статус резидента Defence City першій компанії. Це одне з найбільших технологічних виробництв, зокрема дронів "Вампір", "Шрайків" та перехоплювачів шахедів. Всі ці дрони показали високу ефективність на полі бою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Defence City — системна державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК.
Резиденти отримують реальні інструменти для розвитку виробництва:
- звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування коштів у розвиток;
- звільнення від земельного, майнового та екологічного податків;
- спрощені митні процедури;
- спеціальні гарантії захисту інформації та конфіденційності даних підприємства під час дії режиму;
- державну підтримку релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей у разі необхідності.
Як підприємству ОПК стати резидентом Defence City?
Затверджена Урядом процедура передбачає подання до Міноборони заяви про надання статусу резидента Defence City та пакета документів, зокрема звіту про відповідність вимогам законодавства, фінансової та аудиторської звітності, а також інформації про участь у виконанні державних оборонних контрактів.
Документи подаються або в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису — на адресу [email protected], або в паперовій формі – поштою за адресою 03168, м. Київ, проспект Повітряних сил України, 6.
За результатами опрацювання поданих документів Міноборони ухвалює рішення щодо надання або відмови у наданні статусу резидента, або повернення заяви без розгляду. У разі позитивного рішення – інформація про резидента вноситься до реєстру Defence City.
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Мешканці Миколаєва понад рік залишаються без доступу до якісної питної води, але це не завадило чиновникам перетворити проблему на джерело збагачення.
У розпал кризи Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області замовила будівництво водозабору з річки Південний Буг та магістрального водопроводу на 7,44 мільярда гривень, причому без відкритих тендерів.
Сумнівні «переможці» тендерів:
🔸 ТОВ «#Укртрансмост» отримає 2,53 млрд грн.
Ця компанія фігурує в кримінальних провадженнях щодо розтрати бюджетних коштів, виділених на розвиток дорожньої інфраструктури Києва.
🔸 ТОВ «#Ростдорстрой» отримає 2,63 млрд грн.
Фірма відома своїми зв'язками з партією мера Одеси Геннадія Труханова «Довіряй ділам». Серед кінцевих бенефіціарів - депутат Одеської міської ради Юрій Шумахер та бізнесмен Євген Коновалов, представник тієї ж партії.
🔸 ТОВ «#Автомагістраль-Південь» отримає 320 млн грн на будівництво магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних зі знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область.
Основним видом діяльності ТОВ «Автомагістраль-Південь» є будівництво доріг і автострад. У 2024 році підприємство перемогло у державних тендерах на понад 640 млн грн.
У 2023 році ТОВ «Автомагістраль-Південь» отримало державних підрядів на 25,3 млрд грн.
До повномасштабного вторгнення компанія отримала від Укравтодору найбільші підряди у межах «Великого будівництва». Крім того, компанія є фігурантом кримінальних проваджень по розкраданню коштів.
✍️За нашими матеріалами Офісом Генпрокурора було розпочато кримінальне провадження за № 42024000000001268 за ч . 4 ст . 191 КК
України, а уповноваженими особами Одеської обласної прокуратури внесено відомості до ЄРДР за № 42024160000000123 за ч. 1 ст.212 КК України.
Ще в липні 2024 року голова Миколаївської ОВА Віталій #Кім заявляв, що оптимізував бюджет проєкту до 3 мільярдів гривень. Проте вже у вересні прем'єр-міністр Денис #Шмигаль озвучив нову цифру - 8,8 мільярда гривень.
Як бачимо, вартість робіт росте, попри обіцянки скоротити витрати. У той час як воду миколаївці отримають (за оптимістичними прогнозами) не раніше літа 2025 року, чиновники успішно освоюють державний бюджет.
Незважаючи на критичну потребу, проєкт водозабору обслуговуватимуть компанії з неоднозначною репутацією. За відсутності відкритих тендерів та конкуренції кошти знову опиняються у руках тих, хто вже потрапляв у скандали з розкраданням бюджетних грошей.
Чому це важливо?
Коли чиновники збагачуються за рахунок критичних потреб, страждають звичайні громадяни. Сотні тисяч мешканців Миколаєва залишаються без доступу до води, в той час як мільярди державних коштів осідають у кишенях корупціонерів.
Нами направлено матеріали до правоохоронних та контролюючих органів. Побачимо, що відповість #Кабмін, Миколаївська ОВА та головне - НАБУ й САП.
https://t.me/gononstopukraine/7529 Рух НОН-СТОП Україна
Поки Міністр оборони Д.А. #Шмигаль декларує реформи у сфері закупівель, військові продовжують отримувати зіпсовані продукти, які роками зберігалися в антисанітарних умовах, зафіксованих актами: грибок, підвищена вологість, пошкоджена упаковка та відсутність підтверджених термінів придатності. Частина партій постачалася без належних документів і з суттєвими відхиленнями від технічних вимог, ставлячи під загрозу безпеку харчування захисників.
Незважаючи на кадрові перестановки, Шмигаль фактично законсервував і посилив схеми свого попередника (https://www.facebook.com/share/p/1DFuXLwgMK/?mibextid=wwXIfr) Р.Е. #Умєров. Уся вертикаль контролю над продовольчим напрямом сконцентрована у руках Шмигаля Д.А., т.в.о. директора Департаменту закупівель О.О. #Осадчий та директора ДП «ДОТ» А.К. #Жумаділов. Саме це коло посадовців забезпечило збереження закритої моделі закупівель, де три компанії - ТОВ «Ходорівський м'ясокомбінат», ТОВ «Юсмак» та ТОВ «Партнер Юкрейн» - стабільно отримують основні контракти, часто завищуючи вартість окремих продуктів на 30-40% порівняно з ринковою ціною.
📌Показовим став тендер від 10.10.2025 року на постачання 152 880 сухпайків, де шість найбільших лотів одразу відійшли підконтрольним структурам. Тендерна документація штучно прописувалася під конкретних учасників, допускаючи відступи від стандартів та створюючи бар'єри для інших виробників. Це дозволяло підрядникам, включно з «Партнер Юкрейн» на чолі з С.Л. Степаняном, зменшувати вагу продукції, підміняти компоненти на дешеві аналоги та маніпулювати маркуванням.
Окремий масив порушень стосується контролю якості: (https://www.facebook.com/share/p/1DFuXLwgMK/?mibextid=wwXIfr) комісії фіксували відсутність лабораторних досліджень, а акти приймання підписувалися ДП «#ДОТ» формально, попри виявлені факти заниженої ваги консервів, домішок у крупах та відсутність обов'язкових позицій у пайку. Особлива увага привертається до маніпуляцій з ідентифікацією: частина пайків надходила без QR-кодів, а наявні коди часто не відкривалися або не відповідали продукту, що унеможливлює простежуваність та створює ризик підміни після первинної перевірки.
Механізм формування кінцевої вартості пайків містив численні маніпуляції, зокрема некоректне маркування та штучне завищення транспортних витрат, що вказує на узгоджений характер співпраці між посадовцями та підрядниками.
✅З огляду на масштаб порушень, до уповноважених органів нами була скерована скарга, мета якої - перевірка дій Міністра Шмигаля Д.А., Осадчого О.О., Жумаділова А.К. та Степаняна С.Л. з боку Офісу Генерального прокурора, НАБУ, Національної поліції, ДБР та СБУ, а також детальний аналіз всіх договорів з ТОВ «Ходорівський м'ясокомбінат», ТОВ «Юсмак» та ТОВ «Партнер Юкрейн» для встановлення тих, хто отримує надприбутки на неякісному забезпеченні армії.
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