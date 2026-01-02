Міноборони надало статус першого резидента Defence City виробнику дронів "Вампір"

Міноборони надало статус резидента Defence City першій компанії. Це одне з найбільших технологічних виробництв, зокрема дронів "Вампір", "Шрайків" та перехоплювачів шахедів. Всі ці дрони показали високу ефективність на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Defence City — системна державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК.

Резиденти отримують реальні інструменти для розвитку виробництва:

звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування коштів у розвиток;

звільнення від земельного, майнового та екологічного податків;

спрощені митні процедури;

спеціальні гарантії захисту інформації та конфіденційності даних підприємства під час дії режиму;

державну підтримку релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей у разі необхідності.

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Як підприємству ОПК стати резидентом Defence City?

Затверджена Урядом процедура передбачає подання до Міноборони заяви про надання статусу резидента Defence City та пакета документів, зокрема звіту про відповідність вимогам законодавства, фінансової та аудиторської звітності, а також інформації про участь у виконанні державних оборонних контрактів.

Документи подаються або в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису — на адресу [email protected], або в паперовій формі – поштою за адресою 03168, м. Київ, проспект Повітряних сил України, 6.

За результатами опрацювання поданих документів Міноборони ухвалює рішення щодо надання або відмови у наданні статусу резидента, або повернення заяви без розгляду. У разі позитивного рішення – інформація про резидента вноситься до реєстру Defence City.