Украинский ОПК в 2025 году привлек $6,1 млрд иностранного финансирования, - Минобороны

Украинская оборонная промышленность в 2025 году привлекла рекордные $6,1 млрд иностранного финансирования. Средства поступили в рамках "датской модели", через прямые закупки государств-партнеров и за счет доходов от замороженных российских активов, что позволило ОПК нарастить производственные мощности до $35 млрд.

Украинский ОПК стабильно растет

Украинский ОПК стабильно растет с 2022 года и уже в 2025 году достиг производственных мощностей на уровне $35 млрд. Для их полноценного использования Украина привлекает финансирование через программы Европейского Союза и отдельные инициативы государств-партнеров.

"Благодарны всем нашим партнерам за поддержку украинской обороноспособности и развитие нашего ОПК - ведь это вклад в укрепление безопасности всей Европы", - заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Иностранное финансирование ОПК

В целом в 2025 году украинский ОПК получил иностранное финансирование на $6,1 млрд. Для сравнения: в 2024 году эта сумма составляла около $600 млн.

К взносам в украинскую отрасль присоединились Великобритания, Дания, Литва, Канада, Исландия, Ирландия, Нидерланды, Германия, Норвегия, США и Швеция.

Почти $1,8 млрд было направлено на производство украинского вооружения в рамках "датской модели", введенной в 2024 году.

Более $4,3 млрд Украина привлекла благодаря прямым закупкам государств-партнеров у отечественных производителей для нужд Сил безопасности и обороны. Из этой суммы почти $900 млн было направлено на обеспечение подразделений в рамках проекта "Линия дронов", инициированного Президентом Украины.

Весомую долю финансирования в 2025 году составили средства от доходов замороженных российских активов. В целом украинский ОПК получил более $1,1 млрд за счет этого механизма.

Кроме того, Украина подала собственные проекты в оборонно-промышленном комплексе в рамках механизма SAFE. Общие ожидания финансирования этих проектов – $5 млрд. Совместные проекты с европейскими партнерами – это реальные шаги к интеграции украинской оборонной отрасли в европейскую экосистему.

