Український ОПК у 2025 році залучив $6,1 млрд іноземного фінансування, - Міноборони
Українська оборонна промисловість у 2025 році залучила рекордні $6,1 млрд іноземного фінансування. Кошти надійшли в межах "данської моделі", через прямі закупівлі держав-партнерів та за рахунок прибутків від заморожених російських активів, що дозволило ОПК наростити виробничі спроможності до $35 млрд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.
Український ОПК стабільно зростає
Український ОПК стабільно зростає з 2022 року і вже у 2025 році досяг виробничих спроможностей на рівні $35 млрд. Для їх повноцінного використання Україна залучає фінансування через програми Європейського Союзу та окремі ініціативи держав-партнерів.
"Вдячні всім нашим партнерам за підтримку української обороноздатності та розбудову нашого ОПК — адже це внесок у зміцнення безпеки всієї Європи", – заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль.
Іноземне фінансування ОПК
Загалом у 2025 році український ОПК отримав іноземного фінансування на $6,1 млрд. Для порівняння: у 2024 році ця сума становила близько $600 млн.
До внесків в українську галузь долучилися Велика Британія, Данія, Литва, Канада, Ісландія, Ірландія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, США та Швеція.
Майже $1,8 млрд було спрямовано на виробництво українського озброєння в межах "данської моделі", запровадженої у 2024 році.
Понад $4,3 млрд Україна залучила завдяки прямим закупівлям держав-партнерів у вітчизняних виробників для потреб Сил безпеки і оборони. З цієї суми майже $900 млн було спрямовано на забезпечення підрозділів у межах проєкту "Лінія дронів", ініційованого Президентом України.
Вагому частку фінансування у 2025 році становили кошти з прибутків від заморожених російських активів. Загалом український ОПК отримав понад $1,1 млрд за рахунок цього механізму.
Крім того, Україна подала власні проєкти в оборонно-промисловому комплексі в межах механізму SAFE. Загальні очікування фінансування цих проєктів – $5 млрд. Спільні проєкти з європейськими партнерами – це реальні кроки до інтеграції української оборонної галузі в європейську екосистему.
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