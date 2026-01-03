Український ОПК у 2025 році залучив $6,1 млрд іноземного фінансування, - Міноборони

Українська оборонна промисловість у 2025 році залучила рекордні $6,1 млрд іноземного фінансування. Кошти надійшли в межах "данської моделі", через прямі закупівлі держав-партнерів та за рахунок прибутків від заморожених російських активів, що дозволило ОПК наростити виробничі спроможності до $35 млрд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Український ОПК стабільно зростає

Український ОПК стабільно зростає з 2022 року і вже у 2025 році досяг виробничих спроможностей на рівні $35 млрд. Для їх повноцінного використання Україна залучає фінансування через програми Європейського Союзу та окремі ініціативи держав-партнерів.

"Вдячні всім нашим партнерам за підтримку української обороноздатності та розбудову нашого ОПК — адже це внесок у зміцнення безпеки всієї Європи", – заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони. ВIДЕО

Іноземне фінансування ОПК

Загалом у 2025 році український ОПК отримав іноземного фінансування на $6,1 млрд. Для порівняння: у 2024 році ця сума становила близько $600 млн.

До внесків в українську галузь долучилися Велика Британія, Данія, Литва, Канада, Ісландія, Ірландія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, США та Швеція.

Майже $1,8 млрд було спрямовано на виробництво українського озброєння в межах "данської моделі", запровадженої у 2024 році.

Понад $4,3 млрд Україна залучила завдяки прямим закупівлям держав-партнерів у вітчизняних виробників для потреб Сил безпеки і оборони. З цієї суми майже $900 млн було спрямовано на забезпечення підрозділів у межах проєкту "Лінія дронів", ініційованого Президентом України.

Також читайте: Консорціум банків прокредитує ОПК на 21,5 млрд гривень, - голова НБУ Пишний

Вагому частку фінансування у 2025 році становили кошти з прибутків від заморожених російських активів. Загалом український ОПК отримав понад $1,1 млрд за рахунок цього механізму.

Крім того, Україна подала власні проєкти в оборонно-промисловому комплексі в межах механізму SAFE. Загальні очікування фінансування цих проєктів – $5 млрд. Спільні проєкти з європейськими партнерами – це реальні кроки до інтеграції української оборонної галузі в європейську екосистему.

Також читайте: Найбільший виклик 2025 року для ОПК - розрив між можливостями українського виробництва та фінансуванням, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас