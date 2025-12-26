Консорціум банків прокредитує ОПК на 21,5 млрд гривень, - голова НБУ Пишний

Українські банки уклали історичну за обсягом консорціумну кредитну угоду для підтримки підприємства ОПК, вона об’єднала шість банків (державних і приватних), які профінансують виробництво товарів військового призначення.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook розповів голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Говорячи про деталі кредитної угоди, очільник Нацбанку повідомив, що вона передбачає надання позики на суму 21,5 млрд. грн. на трирічний термін, причому, цей кредит забезпечений державною гарантією.

"Я вдячний банкам, що сприйняли заклик НБУ долучитися до фінансування оборонного комплексу. Упродовж року ми спільно з урядом та сектором напрацьовували необхідні рішення для втілення такого глобального проєкту. Сьогодні разом із Міністром оборони України Денисом Шмигалем вітали учасників консорціуму в Національному банку.

З безпекових причин ми не називаємо банки та інші деталі домовленостей. Коли нарешті настане справедливий та довгостроковий мир, обов’язково розповімо більше про цю історичну угоду", - зазначив Андрій Пишний.

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За його словами, консорціумне кредитування – реальний інструмент, який дає сьогодні найбільше можливостей реалізовувати масштабні проєкти, забезпечуючи розподіл ризиків та стабільність фінансування на потрібну суму.

"Банки-першопрохідці, переконаний, масштабуватимуть свою експертність та досвід на весь сектор, щоб таких угод ставало більше. Тим більше, що вони вже мають успішний досвід спільної роботи для підтримки важливих галузей економіки. Раніше банківський сектор об’єднався, щоб допомогти енергетиці. Вже забезпечено фінансування проєктів із відновлення генерації потужністю 1,3 ГВт. Загалом за цей період профінансовано енергетичні проєкти на 33,5 млрд грн.", - зауважив Голова НБУ.

Раніше повідомлялось, що одним із пріоритетів Стратегії з розвитку кредитування є досвід банківського фінансування енергетичного сектору. Зокрема, у червні 2024 року 20 банків підписали спільний Меморандум про параметри пільгового кредитування відновлення енергетики.

Нагадаємо, Національний банк України закликав банки активніше кредитувати підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК). За словами Голови НБУ Андрія Пишного, фінансування оборонного комплексу ‒ пріоритетний напрям для країни загалом, який має знайти своє відображення у пропозиціях банків.

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