Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Допомога Україні
912 21

НБУ розраховує на понад $45 мільярдів міжнародної допомоги Україні наступного року, – Пишний

НБУ розраховує на понад $45 мільярдів міжнародної допомоги Україні наступного року

Базовий сценарій Національного банку України передбачає, що в 2026 році Україна отримає понад $45 млрд міжнародної фінансової допомоги.

Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний.

"Це великі і складні гроші. Складні – тому що за ними стоять непрості переговори, політичні рішення, нові механізми, як-от репараційна позика, що зараз обговорюється в Європейському Союзу. Це непроста конструкція – і політично, і операційно. Але я залишаюся оптимістом, адже аргументи на користь цього рішення – сильні і справедливі", – сказав Пишний.

Він підкреслив, що наразі величезний вплив на перспективи має подальша підтримка міжнародних партнерів, зокрема взаємодія з Міжнародним валютним фондом.

Пишний нагадав, що зараз у Києві працює місія МВФ щодо потенційної нової програми розширеного фінансування.

За його словами, на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну міжнародні резерви становили близько $29 млрд, а на сьогодні ‒ уже майже $50 млрд.

"Це результат як міжнародної підтримки, так і виваженої монетарної та курсової політики. Цей рівень резервів покриває ключові ризики, якими зазвичай вимірюється вразливість країн. Водночас я підкреслив, що це не привід влаштовувати собі "теплу ванну". Війна триває, а 2026 рік принесе рекордні потреби у фінансуванні. Нам і нашим партнерам ще належить зробити багато роботи", – зазначив Пишний.

Він додав, щ необхідно зосередитися на мобілізації внутрішніх ресурсів, зокрема й за рахунок детінізації економіки, і це питання також є предметом обговорення в межах місії МВФ. 

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як приклад Пишний навів результативний досвід у секторі грального бізнесу.

"За 10 місяців 2022 року гральний бізнес сплатив до бюджету лише 432 млн грн податків. А вже за січень-жовтень 2025 року до бюджету надійшло майже 14,6 млрд грн. Цей кейс для мене ‒ добра ілюстрація того, як швидко можуть змінюватися результати, коли держава концентрує зусилля. Маємо працювати далі", – наголосив Пишний.

Співпраця МВФ та України

Раніше стало відомо, що нова програма співпраці Міжнародним валютним фондом може передбачати виділення Україні фінансування в обсязі близько $8 мільярдів на наступні чотири роки.

Як повідомлялося, в понеділок, 17 листопада, місія МВФ розпочала спільну роботу з представниками українського уряду над новою програмою розширеного фінансування.

Нагадаємо, під час попереднього візиту місії МВФ до Києва у вересні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко передала її керівникові Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці з МВФ, ураховуючи продовження війни та зміну припущень щодо умов функціонування економіки в найближчі роки.

Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, які потім було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

Автор: 

валютний резерв (218) МВФ (1812) НБУ (9735) допомога (1806) Пишний Андрій (165)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Интересно сколько двушек на москву заложено в эту сумму
показати весь коментар
19.11.2025 20:28 Відповісти
+9
Ніхто вам більше нічого не дасть - куріть бамбук, сволота кримінальна.
показати весь коментар
19.11.2025 20:32 Відповісти
+8
"Штрих-коди" на упакуванні паперових прямокутників від банків США (схожі на кошти) зривайте прямо на кордоні - щоб сліди НАБУ не відслідкували....
показати весь коментар
19.11.2025 20:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно сколько двушек на москву заложено в эту сумму
показати весь коментар
19.11.2025 20:28 Відповісти
Ціла зграя Рож€вих Фламінго.
показати весь коментар
19.11.2025 20:58 Відповісти
"Штрих-коди" на упакуванні паперових прямокутників від банків США (схожі на кошти) зривайте прямо на кордоні - щоб сліди НАБУ не відслідкували....
показати весь коментар
19.11.2025 20:32 Відповісти
А номери банкнот?
показати весь коментар
19.11.2025 20:58 Відповісти
Ну прийдеться трохи витримати під матрасом - Крупа розкаже як зберігати!
показати весь коментар
19.11.2025 21:01 Відповісти
Ніхто вам більше нічого не дасть - куріть бамбук, сволота кримінальна.
показати весь коментар
19.11.2025 20:32 Відповісти
Ублюдок дєрьмака.
показати весь коментар
19.11.2025 20:50 Відповісти
Тобто все буде як скажуть сша і ЄС . Чи капітуляція чи "тримайте щит над головою Європи". Від наріду нічого не залежить зараз... І від кабміндіча тим більше
показати весь коментар
19.11.2025 20:55 Відповісти
Вже подумки розплановують куди в які банки ті двушки в москву будуть перти
показати весь коментар
19.11.2025 20:57 Відповісти
А скільки розраховуєте вкрасти? Якщо не секрет, звичайно...
показати весь коментар
19.11.2025 21:00 Відповісти
Губу розкатав гнида зелена , після того , що накоїли Грошей їм на захисні споруди жалко, " двушка на москву ушла" " мільйон на Ізраїль, не жалко" , сеструхе 3 мільйона на домік в яшвейцаріі , а потім , еще 3 лімона "Дінастію " ненажерливі пи то ри будують , на фортифікації жалко
показати весь коментар
20.11.2025 00:10 Відповісти
Ти придурок кінчений поясни звідки гроші американські взялися в квартирі вилупків зелених....розраховує він довбограй хренов....🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
20.11.2025 03:10 Відповісти
Як там поживає Недержавний пенсійний фонд для співробітників НБУ? Бабосики ще є?
показати весь коментар
20.11.2025 09:09 Відповісти
Нихуя не понял, Трампон Трампакс договаривается а Европа платит бабки?! Ой, как удобно!!!
показати весь коментар
20.11.2025 15:31 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 