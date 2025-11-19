НБУ розраховує на понад $45 мільярдів міжнародної допомоги Україні наступного року, – Пишний

Базовий сценарій Національного банку України передбачає, що в 2026 році Україна отримає понад $45 млрд міжнародної фінансової допомоги.

Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний.

"Це великі і складні гроші. Складні – тому що за ними стоять непрості переговори, політичні рішення, нові механізми, як-от репараційна позика, що зараз обговорюється в Європейському Союзу. Це непроста конструкція – і політично, і операційно. Але я залишаюся оптимістом, адже аргументи на користь цього рішення – сильні і справедливі", – сказав Пишний.

Він підкреслив, що наразі величезний вплив на перспективи має подальша підтримка міжнародних партнерів, зокрема взаємодія з Міжнародним валютним фондом.

Пишний нагадав, що зараз у Києві працює місія МВФ щодо потенційної нової програми розширеного фінансування.

За його словами, на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну міжнародні резерви становили близько $29 млрд, а на сьогодні ‒ уже майже $50 млрд.

"Це результат як міжнародної підтримки, так і виваженої монетарної та курсової політики. Цей рівень резервів покриває ключові ризики, якими зазвичай вимірюється вразливість країн. Водночас я підкреслив, що це не привід влаштовувати собі "теплу ванну". Війна триває, а 2026 рік принесе рекордні потреби у фінансуванні. Нам і нашим партнерам ще належить зробити багато роботи", – зазначив Пишний.

Він додав, щ необхідно зосередитися на мобілізації внутрішніх ресурсів, зокрема й за рахунок детінізації економіки, і це питання також є предметом обговорення в межах місії МВФ.

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Як приклад Пишний навів результативний досвід у секторі грального бізнесу.

"За 10 місяців 2022 року гральний бізнес сплатив до бюджету лише 432 млн грн податків. А вже за січень-жовтень 2025 року до бюджету надійшло майже 14,6 млрд грн. Цей кейс для мене ‒ добра ілюстрація того, як швидко можуть змінюватися результати, коли держава концентрує зусилля. Маємо працювати далі", – наголосив Пишний.

Співпраця МВФ та України

Раніше стало відомо, що нова програма співпраці Міжнародним валютним фондом може передбачати виділення Україні фінансування в обсязі близько $8 мільярдів на наступні чотири роки.

Як повідомлялося, в понеділок, 17 листопада, місія МВФ розпочала спільну роботу з представниками українського уряду над новою програмою розширеного фінансування.

Нагадаємо, під час попереднього візиту місії МВФ до Києва у вересні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко передала її керівникові Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці з МВФ, ураховуючи продовження війни та зміну припущень щодо умов функціонування економіки в найближчі роки.

Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, які потім було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.