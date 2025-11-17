"Менше, ніж очікували": МВФ пропонує Україні нову програму на $8 мільярдів

Нова програма співпраці Міжнародним валютним фондом (МВФ) може передбачати виділення Україні фінансування в обсязі близько $8 мільярдів на наступні чотири роки.

Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомила у Facebook за підсумками зустрічі з представниками місії МВФ, яка сьогодні почала роботу в Україні.

"Обговорили деталі Бюджету-2026 з керівником місії Гевіном Греєм та його колегами. Загальний обсяг програми, який МВФ пропонує Україні – близько $8 млрд на 4 роки. Це менше, ніж ми очікували і ніж нам потрібно, але програма з МВФ – ключ до отримання фінансування від інших партнерів, у тому числі й репараційного кредиту", – написала Підласа.

Голова Комітету додала, що рада директорів МВФ може ухвалити рішення про початок нової програми співпраці у січні, тоді ж Україна може отримати першу виплату за програмою (initial disbursement).

"Prior action (попередні дії, які потрібно виконати для старту програми) – традиційно ухвалення бюджету на 2026 рік у межах погодженого з МВФ дефіциту. Щодо структурних маяків – МВФ найбільше зацікавлений у збільшенні доходів державного бюджету, зокрема шляхом закриття схем уникнення сплати податків", – уточнила Підласа.

Читайте також: "Найважча зустріч за увесь час": Гетманцев розповів про вплив "Міндічгейту" на переговори з МВФ

Як повідомлялося, у понеділок, 17 листопада місія МВФ розпочала спільну роботу з представниками українського уряду над новою програмою розширеного фінансування.

Нагадаємо, під час попереднього візиту місії МВФ до Києва у вересні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко передала її керівникові Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці з МВФ, ураховуючи продовження війни та зміну припущень щодо умов функціонування економіки в найближчі роки.

Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, які потім було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.