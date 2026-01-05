Міноборони допустило до експлуатації у 2025 році понад 1300 нових зразків українського озброєння

У 2025 році Міністерство оборони допустило до експлуатації понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки українського виробництва. Це на чверть більше, ніж торік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

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Найбільшу частку становлять:

безпілотні авіаційні комплекси – понад 550 зразків;

боєприпаси різного призначення – понад 270 зразків;

понад 50 зразків автомобільної техніки;

11 зразків бронетехніки (зокрема і спеціальних бронеавтомобілів);

13 зразків стрілецької зброї.

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"Це результат системної роботи українських виробників, які не лише масштабують виробництво, а й створюють нові технологічні рішення для фронту", - ідеться в повідомленні.

Розвиток вітчизняного ОПК – стратегічний пріоритет. Власні розробки та сучасні технології є однією з ключових основ стійкості Українського війська.

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