Міноборони змінює підхід до кодифікації та пришвидшує закупівлі зброї для армії, - Федоров

Міноборони проводить реформу кодифікації. Уряд оновив три постанови, які змінюють підхід до кодифікації озброєння та військової техніки.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, відтепер технічна оцінка виробу не залежить від підтвердження потреби - це скорочує час від розробки до можливості постачання у війська.

Новий підхід

Що передбачає оновлений підхід:

Кодифікація

Тепер не потребує підтвердження "нагальної потреби". Виріб може пройти кодифікацію незалежно від поточних планів закупівель.

Технічні умови

Відтепер виробники самостійно затверджують технічні умови, а Міноборони здійснює за ними закупівлю.

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Боєприпаси

Спрощена процедура випробувань боєприпасів дає змогу уникати дублювання демонстраційних тестів. Це зменшує строки кодифікації та пришвидшує постачання боєприпасів у війська.

Безпілотні системи та РЕБ тактичного рівня

Під час закупівлі достатньо сертифіката якості від виробника. Додаткові процедури державного контролю не застосовують, але виробник повністю відповідає за якість поставки.

Вибухові речовини

Спрощується порядок закупівлі виробниками боєприпасів вибухових речовин. Це дасть змогу швидше забезпечувати виробництво та постачати необхідні засоби для війська.

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Розвиток українських виробників

Федоров наголосив, що Україна відкрила ринок для дронів, РЕБ, НРК, ракетних та інших інноваційних рішень, спростила бюрократію і створила умови для розвитку українських виробників. Саме тому сформувалися цілі технологічні ринки, яких раніше не існувало.

Він зауважив, що на початку вторгнення в Україні було:

7 компаній, які робили дрони. Сьогодні - понад 500.

РЕБ - було 2 компанії, сьогодні - 200.

Приватних компаній, які виробляли ракети, не було зовсім, сьогодні їх більш ніж 20.

НРК - було 0 компаній, стало - понад 100.

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"Зараз ми робимо наступний крок, щоб пришвидшити розвиток технологій і скоротити цикл від розробки зброї до її постачання на фронт. Спрощені правила кодифікації допоможуть це зробити. Так ми швидше зможемо досягти цілей війни — зупинити просування ворога на полі бою і залишатися попереду в кожному технологічному циклі", - додав міністр.