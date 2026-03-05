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Сили оборони отримали український квадрокоптер "Пташка" з дальністю ураження цілей майже 50 км, - Міноборони. ФОТО

До експлуатації у Силах оборони допущено ударний квадрокоптер "Пташка" українського виробництва. Він вже активно застосовується захисниками.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Український коптер Пташка

Характеристики "Пташки"

Він має оптоволоконний канал управління і може виконувати бойові завдання на глибині майже 50 км. Наразі це рекордний показник глибини ураження серед усіх кодифікованих зразків безпілотників даного типу.

Ударний безпілотний комплекс нового покоління "Пташка" створений для роботи в умовах інтенсивних бойових дій. Він має посилену композитну раму, високопродуктивні електричні двигуни, тягові гвинти і розділений акумуляторний блок для стабільної роботи.

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Може виконувати завдання вдень і вночі

Конструкція дрона збалансована для виконання необхідних маневрів у польоті.

"Пташка" може виконувати завдання вдень і вночі, за різних погодних умов та навіть за наявності сильного поривчастого вітру.

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Зазначається, що бойового навантаження цього дрона вистачає для ураження ворожої піхоти, вогневих позицій, бліндажів, автомобільної і легкоброньованої техніки.

Автор: 

Міноборони (7871) дрони (8405)
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Топ коментарі
+4
"допущено"-це не "отримало"
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05.03.2026 16:07 Відповісти
+4
робити бомбер на 25 км на оптоволокні не раціонально.
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05.03.2026 17:57 Відповісти
+3
От цей один єдиний ЗСУ і отримало. Решту пішло в комерційні структури для продажі на Захід і Рудому в Іран.
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05.03.2026 15:52 Відповісти
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Опто Пташка
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05.03.2026 15:27 Відповісти
В мене питаннячко - це камікадзе, чи бомбер?
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05.03.2026 17:08 Відповісти
робити бомбер на 25 км на оптоволокні не раціонально.
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05.03.2026 17:57 Відповісти
Зелена ПЛЯШКА
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05.03.2026 18:00 Відповісти
От цей один єдиний ЗСУ і отримало. Решту пішло в комерційні структури для продажі на Захід і Рудому в Іран.
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05.03.2026 15:52 Відповісти
В Иран нужны противошахедные, а это FPV для ЛБС, ла еще и на шнурке.
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05.03.2026 16:18 Відповісти
Знов зрада?!
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05.03.2026 16:43 Відповісти
"допущено"-це не "отримало"
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05.03.2026 16:07 Відповісти
Они есть в продаже в Украине -
https://bezpeka.club/ru/ptashka-drones-ptashka-7
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05.03.2026 16:20 Відповісти
Так,є в продажі.Допущено-це дозволено закупляти за державні кошти для сил оборони а не "отримано" вже
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05.03.2026 16:23 Відповісти
Сейчас такие вещи не получают, а закупают на выделенные для частей деньги.
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05.03.2026 17:01 Відповісти
Почем в Милане кокаїн?
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05.03.2026 18:39 Відповісти
Спецом для долбо_бов одичавших в гаштетах -

Украина (МО Украины): В рамках программы «Армия дронов» и последующих инициатив, МО Украины систематически выделяет средства боевым бригадам. По состоянию на начало 2026 года, боевые подразделения получают ежемесячное финансирование (порядка 2,5 млрд грн) для самостоятельной закупки беспилотников. Правительство Украины упростило правила, позволяя воинским частям напрямую закупать БПЛА и средства РЭБ, минуя длительные бюрократические процедуры.
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05.03.2026 19:34 Відповісти
Имеется в виду, что ЗСУ получили для использования (я так думаю).
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05.03.2026 17:10 Відповісти
Що схожого крім назви?
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05.03.2026 16:55 Відповісти
А в чем расхождения?
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05.03.2026 17:20 Відповісти
Нічого. Просто назв вже на всіх не вистачає.
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05.03.2026 18:00 Відповісти
 
 