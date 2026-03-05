Сили оборони отримали український квадрокоптер "Пташка" з дальністю ураження цілей майже 50 км, - Міноборони. ФОТО
До експлуатації у Силах оборони допущено ударний квадрокоптер "Пташка" українського виробництва. Він вже активно застосовується захисниками.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Характеристики "Пташки"
Він має оптоволоконний канал управління і може виконувати бойові завдання на глибині майже 50 км. Наразі це рекордний показник глибини ураження серед усіх кодифікованих зразків безпілотників даного типу.
Ударний безпілотний комплекс нового покоління "Пташка" створений для роботи в умовах інтенсивних бойових дій. Він має посилену композитну раму, високопродуктивні електричні двигуни, тягові гвинти і розділений акумуляторний блок для стабільної роботи.
Може виконувати завдання вдень і вночі
Конструкція дрона збалансована для виконання необхідних маневрів у польоті.
"Пташка" може виконувати завдання вдень і вночі, за різних погодних умов та навіть за наявності сильного поривчастого вітру.
Зазначається, що бойового навантаження цього дрона вистачає для ураження ворожої піхоти, вогневих позицій, бліндажів, автомобільної і легкоброньованої техніки.
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Украина (МО Украины): В рамках программы «Армия дронов» и последующих инициатив, МО Украины систематически выделяет средства боевым бригадам. По состоянию на начало 2026 года, боевые подразделения получают ежемесячное финансирование (порядка 2,5 млрд грн) для самостоятельной закупки беспилотников. Правительство Украины упростило правила, позволяя воинским частям напрямую закупать БПЛА и средства РЭБ, минуя длительные бюрократические процедуры.