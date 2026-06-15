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Новости Пленные оккупанты Ликвидация российских окукпантов Выплаты военным
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ВСУ будут получать вознаграждение в размере 100 тысяч грн за взятие в плен российского солдата, - Минобороны

Военные ВСУ получат дополнительные выплаты за пленного россиянина

Военнослужащие ВСУ будут получать дополнительные выплаты за каждого пленного солдата армии РФ и за подтвержденное уничтожение врага в ближнем бою. Речь идет о 100 тысячах и 15 тысячах гривен соответственно.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра обороны Мстислав Баник, передает Цензор.НЕТ.

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Вознаграждения для ВСУ

По словам Баника, за каждого пленного армии РФ украинский военнослужащий будет получать 100 тысяч гривен, а за ликвидированного в стрелковом бою российского оккупанта — 15 тысяч.

"Когда человек вступает в стрелковый бой, это самый большой риск. Он должен быть достойно оценен за этот риск, за тот вклад, который он вносит в войну. И, конечно же, пленные россияне для нас также важны, поскольку это обменный фонд, позволяющий возвращать домой украинских военнослужащих, находящихся в плену", — добавил чиновник Минобороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минобороны заявили, что повышение выплат военнослужащим ВСУ профинансируют из собственного бюджета

Старт комплексной реформы армии

  • Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны о зарплатах в 30 тыс. грн тыловикам: Хотели бы дать больше, но не хватает ресурсов

Автор: 

армия РФ (23065) выплаты (773) ликвидация (4407) Минобороны (9661) плен (2716) ВСУ (7830)
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Топ комментарии
+1
спіймати скажену собаку - це завжди більший ризик, ніж її пристрелити, а жива коштує значно дорожче, ніж здохла.
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15.06.2026 17:58 Ответить
+1
Відгодували борщами і на обмін, а наш з рашки виходить як скелет
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15.06.2026 18:00 Ответить
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Заступник міністра оголосив сафарі.
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15.06.2026 17:43 Ответить
Мені здається все навпаки, аби зберегти життя хробакам. І це дивно, м'яко кажучі.
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15.06.2026 18:08 Ответить
А потім ще його кормить, хоча як обмінний фонд згоден. Тільки коли вони узнають скильки коштують, то самі за відсоток почнуть здаватися
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15.06.2026 17:53 Ответить
Відгодували борщами і на обмін, а наш з рашки виходить як скелет
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15.06.2026 18:00 Ответить
по різному буває з обох сторін. Україні потрібен обміний фонд
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15.06.2026 18:04 Ответить
спіймати скажену собаку - це завжди більший ризик, ніж її пристрелити, а жива коштує значно дорожче, ніж здохла.
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15.06.2026 17:58 Ответить
Героизм должен вознаграждаться(за дохлого то премии нет).
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15.06.2026 17:59 Ответить
Так нам на цензорі регулярно розповідають про "полонених кацапів " а де ті "полонені кацапи а їх немає і вже "хочужиті " закінчились і немає кого обмінювати на наших поленених , бо 100 тисяч ( при зарплаті 20 тисяч ) ніхто задарма давати небуде.
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15.06.2026 18:04 Ответить
А як довести? Скальп знімати? 🤔
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15.06.2026 18:06 Ответить
Червонокнижні …..
Все рідше попадаються…
Бо здихають швидко!
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15.06.2026 18:07 Ответить
 
 