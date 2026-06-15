ВСУ будут получать вознаграждение в размере 100 тысяч грн за взятие в плен российского солдата, - Минобороны

Военнослужащие ВСУ будут получать дополнительные выплаты за каждого пленного солдата армии РФ и за подтвержденное уничтожение врага в ближнем бою. Речь идет о 100 тысячах и 15 тысячах гривен соответственно.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра обороны Мстислав Баник, передает Цензор.НЕТ.

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Вознаграждения для ВСУ

По словам Баника, за каждого пленного армии РФ украинский военнослужащий будет получать 100 тысяч гривен, а за ликвидированного в стрелковом бою российского оккупанта — 15 тысяч.

"Когда человек вступает в стрелковый бой, это самый большой риск. Он должен быть достойно оценен за этот риск, за тот вклад, который он вносит в войну. И, конечно же, пленные россияне для нас также важны, поскольку это обменный фонд, позволяющий возвращать домой украинских военнослужащих, находящихся в плену", — добавил чиновник Минобороны.

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Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

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