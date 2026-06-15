ВСУ будут получать вознаграждение в размере 100 тысяч грн за взятие в плен российского солдата, - Минобороны
Военнослужащие ВСУ будут получать дополнительные выплаты за каждого пленного солдата армии РФ и за подтвержденное уничтожение врага в ближнем бою. Речь идет о 100 тысячах и 15 тысячах гривен соответственно.
Об этом на брифинге рассказал заместитель министра обороны Мстислав Баник, передает Цензор.НЕТ.
Вознаграждения для ВСУ
По словам Баника, за каждого пленного армии РФ украинский военнослужащий будет получать 100 тысяч гривен, а за ликвидированного в стрелковом бою российского оккупанта — 15 тысяч.
"Когда человек вступает в стрелковый бой, это самый большой риск. Он должен быть достойно оценен за этот риск, за тот вклад, который он вносит в войну. И, конечно же, пленные россияне для нас также важны, поскольку это обменный фонд, позволяющий возвращать домой украинских военнослужащих, находящихся в плену", — добавил чиновник Минобороны.
Старт комплексной реформы армии
- Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.
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