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Новости Выплаты военным Реформы в армии
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Минобороны о зарплатах в 30 тыс. грн тыловикам: Хотели бы дать больше, но не хватает ресурсов

Зарплаты военным: что говорят в Минобороны?

В Минобороны отметили, что хотели бы повысить зарплаты военнослужащим в тылу в большей степени, но на это не хватает ресурсов.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Справедлива ли тыловая зарплата в 30 тысяч гривен? Нам бы хотелось дать и большую зарплату, и 100 тысяч гривен. Но мы исходим из тех ресурсов, которые у нас есть. И, по сути, это в данном случае уже увеличивает эту зарплату на 50%", - отметил он.

Баник отметил, что как военный, который был непосредственно на передовой, понимает, что "очень трудно прожить на такие деньги".

"Но нужно исходить из тех ресурсов, которые у нас есть, чтобы хоть как-то улучшить жизнь этих людей", - подытожил заместитель министра.

Читайте: Военные, которые не подпишут новые контракты, будут служить до демобилизации, - Минобороны

Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

Читайте: До 50% должностей штурмовиков и пехотинцев планируют заполнить иностранцами, - Федоров

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Минобороны (9661) военнослужащие (6526) заработная плата (2335)
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Топ комментарии
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Побувавши на нулю, в тилу про гроші мені якось не думалося. А зараз, дивлячись на тилових рексів- в моєму селі є такі що вже чотири роки з горілкою та мирняком воюють- скажу що і того їм забагато.
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15.06.2026 17:02 Ответить
+6
Ресурсів бракує, бо шобла зеленського що спиз#ила, а що пустила на популізм!
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15.06.2026 17:12 Ответить
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15.06.2026 17:13 Ответить
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15.06.2026 17:13 Ответить
Побувавши на нулю, в тилу про гроші мені якось не думалося. А зараз, дивлячись на тилових рексів- в моєму селі є такі що вже чотири роки з горілкою та мирняком воюють- скажу що і того їм забагато.
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15.06.2026 17:02 Ответить
Випадки різні бувають. А от відловлюють батька 2х неповнолітніх, який без броні і отримував 35-45 тис. на роботі і засовують його в "тил" на 20 тис. - корми дітей , як хочеш. Це досить серйозна проблема і один із, хоч і не головний, факторів ухилення, що при мобілізації сильно опускають по ЗП. Особливо, якщо врахувати, на скільки мобілізують - невідомо. Знову ж таки , не забуваємо, що є люди у віці 55-59 років, які прожили і лихі 90ті і ЗП в конвертах, і в яких пенсія буде 3-5 тис. І вони ці роки до пенсії використовують, щоб максимально піднакопити. І тут їх мобілізують і на 20 тис.
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15.06.2026 17:24 Ответить
Ну не скажи.Гроші якраз в тилу і потрібні.Я 3 місяці майже нічого не тратив, магазинів не було в радіусі 20км.Поїхав додому після бойових на похорон родича.На карті було 300+к.Водив жінку з дитиною по магазинах в Черкасах.Ходив наче кум королю.У 22 і ціни були не те що зараз.
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15.06.2026 17:55 Ответить
15 років з нуля невилазив? якусь ***** то писать можна......чи може 15 штурмів? ще добав а ти там був....
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15.06.2026 18:07 Ответить
Ну звістно де їм взятись.Бо ОПг прнЗЕдента треба готуватись до виборів.Звідсі і 1000 від криворізького чма,кешбекі на все,навіть на пальне.Стадо любе халяву.
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15.06.2026 17:07 Ответить
Та попросить повернути 40 мільярдів шо у вас відібвар Zе шоб їх с3,14здити.
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15.06.2026 17:09 Ответить
Ресурсів бракує, бо шобла зеленського що спиз#ила, а що пустила на популізм!
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15.06.2026 17:12 Ответить
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15.06.2026 17:19 Ответить
Добре, що знайшли ресурс для того аби підняти зарплату поліцейським МНСникам. Солдат у воюючій державі в тилу буде отримувати менше ніж поліцейський чи пожежник. Це абсурд.
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15.06.2026 17:44 Ответить
«дуже важко прожити на такі гроші»)). А на 3500 пенсії легко прожити?
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15.06.2026 17:59 Ответить
як почитав то враженя що коментарі через одного з бліндажів пишуть. і горит у всіх не те що поліцаї по 50-60 тисяч отримуют а те що військові каліки обмежені . які продовжуют служити у тилу можливо отримают по 30 тисяч.
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15.06.2026 18:15 Ответить
Перше---меньше красти Друге----незайматись піаром з різними кешбеками. Третє---зменшити а попростому забрати все в тих хто крав роками.
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15.06.2026 18:16 Ответить
 
 