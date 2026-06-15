Минобороны о зарплатах в 30 тыс. грн тыловикам: Хотели бы дать больше, но не хватает ресурсов

В Минобороны отметили, что хотели бы повысить зарплаты военнослужащим в тылу в большей степени, но на это не хватает ресурсов.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Справедлива ли тыловая зарплата в 30 тысяч гривен? Нам бы хотелось дать и большую зарплату, и 100 тысяч гривен. Но мы исходим из тех ресурсов, которые у нас есть. И, по сути, это в данном случае уже увеличивает эту зарплату на 50%", - отметил он.

Баник отметил, что как военный, который был непосредственно на передовой, понимает, что "очень трудно прожить на такие деньги".

"Но нужно исходить из тех ресурсов, которые у нас есть, чтобы хоть как-то улучшить жизнь этих людей", - подытожил заместитель министра.

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Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

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