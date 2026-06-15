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Новини Виплати військовим Реформи в армії
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Міноборони про зарплати у 30 тис. грн тиловикам: Хотіли б дати більше, але бракує ресурсів

Зарплати для військових: що кажуть у Міноборони?

У Міноборони зазначили, що зарплати для військових у тилу хотіли б підвищити більше, але на це бракує ресурсів.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Чи справедлива тилова зарплата в 30 тисяч гривень? Нам би хотілося дати і більшу зарплату, і 100 тисяч гривень. Але ми виходимо з тих ресурсів, які в нас є. І, по суті, це в даному випадку, вже збільшує цю зарплату на 50%", - зазначив він.

Банік зазначив, що як військовий, який був безпосередньо на передовій, розуміє, що "дуже важко прожити на такі гроші".

"Але треба виходити з тих ресурсів, які ми маємо, щоб хоч якось покращити життя цих людей", - підсумував заступник міністра.

Читайте: Військові, які не підпишуть нові контракти, служитимуть до демобілізації, - Міноборони

Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

Читайте: До 50% посад штурмовиків і піхотинців планують заповнити іноземцями, - Федоров

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Міноборони (7878) військовослужбовці (5231) зарплата (2329)
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Топ коментарі
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15.06.2026 17:13 Відповісти
+6
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15.06.2026 17:19 Відповісти
+6
у мусорів заберіть
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15.06.2026 17:25 Відповісти
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15.06.2026 17:13 Відповісти
Побувавши на нулю, в тилу про гроші мені якось не думалося. А зараз, дивлячись на тилових рексів- в моєму селі є такі що вже чотири роки з горілкою та мирняком воюють- скажу що і того їм забагато.
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15.06.2026 17:02 Відповісти
Випадки різні бувають. А от відловлюють батька 2х неповнолітніх, який без броні і отримував 35-45 тис. на роботі і засовують його в "тил" на 20 тис. - корми дітей , як хочеш. Це досить серйозна проблема і один із, хоч і не головний, факторів ухилення, що при мобілізації сильно опускають по ЗП. Особливо, якщо врахувати, на скільки мобілізують - невідомо. Знову ж таки , не забуваємо, що є люди у віці 55-59 років, які прожили і лихі 90ті і ЗП в конвертах, і в яких пенсія буде 3-5 тис. І вони ці роки до пенсії використовують, щоб максимально піднакопити. І тут їх мобілізують і на 20 тис.
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15.06.2026 17:24 Відповісти
Ну не скажи.Гроші якраз в тилу і потрібні.Я 3 місяці майже нічого не тратив, магазинів не було в радіусі 20км.Поїхав додому після бойових на похорон родича.На карті було 300+к.Водив жінку з дитиною по магазинах в Черкасах.Ходив наче кум королю.У 22 і ціни були не те що зараз.
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15.06.2026 17:55 Відповісти
Ну звістно де їм взятись.Бо ОПг прнЗЕдента треба готуватись до виборів.Звідсі і 1000 від криворізького чма,кешбекі на все,навіть на пальне.Стадо любе халяву.
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15.06.2026 17:07 Відповісти
Та попросить повернути 40 мільярдів шо у вас відібвар Zе шоб їх с3,14здити.
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15.06.2026 17:09 Відповісти
Ресурсів бракує, бо шобла зеленського що спиз#ила, а що пустила на популізм!
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15.06.2026 17:12 Відповісти
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15.06.2026 17:19 Відповісти
у мусорів заберіть
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15.06.2026 17:25 Відповісти
Добре, що знайшли ресурс для того аби підняти зарплату поліцейським МНСникам. Солдат у воюючій державі в тилу буде отримувати менше ніж поліцейський чи пожежник. Це абсурд.
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15.06.2026 17:44 Відповісти
«дуже важко прожити на такі гроші»)). А на 3500 пенсії легко прожити?
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15.06.2026 17:59 Відповісти
 
 