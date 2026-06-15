Міноборони про зарплати у 30 тис. грн тиловикам: Хотіли б дати більше, але бракує ресурсів

У Міноборони зазначили, що зарплати для військових у тилу хотіли б підвищити більше, але на це бракує ресурсів.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Чи справедлива тилова зарплата в 30 тисяч гривень? Нам би хотілося дати і більшу зарплату, і 100 тисяч гривень. Але ми виходимо з тих ресурсів, які в нас є. І, по суті, це в даному випадку, вже збільшує цю зарплату на 50%", - зазначив він.

Банік зазначив, що як військовий, який був безпосередньо на передовій, розуміє, що "дуже важко прожити на такі гроші".

"Але треба виходити з тих ресурсів, які ми маємо, щоб хоч якось покращити життя цих людей", - підсумував заступник міністра.

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Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

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