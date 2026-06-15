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Новости Выплаты военным
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В Минобороны заявили, что повышение выплат военнослужащим ВСУ профинансируют из собственного бюджета

Повышение выплат военным будут финансировать из внутренних ресурсов Минобороны

Повышение денежного довольствия военнослужащих ВСУ будет финансироваться из бюджета Министерства обороны.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра обороны Мстислав Баник, сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

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Финансирование из бюджета Минобороны 

"Эти деньги мы нашли внутри Министерства обороны, не из каких-то дополнительных расходов, бюджета и перераспределения", — сказал чиновник.

В то же время он отказался называть общую сумму, необходимую для повышения выплат военным.

Отвечая на вопрос, были ли эти расходы учтены в последних изменениях в Госбюджет, которые Верховная Рада приняла 10 июня, Баник сказал:

"Бюджет не может учитывать те вещи, которые еще не приняты. Сначала утверждение планов, программ и так далее, а потом уже утверждение бюджета".

Читайте также: Минобороны о трансформации военной службы: Приоритеты – усилить первую линию обороны и базовое обеспечение для тех, кто в тылу

Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

Читайте также: Минобороны о зарплатах в 30 тыс. грн тыловикам: Хотели бы дать больше, но не хватает ресурсов

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выплаты (773) Минобороны (9661) финансирование (1841)
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Топ комментарии
+6
власний бюджет????а це як??мо приватна контора??чи держструтура займається бізнесом??
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15.06.2026 17:35 Ответить
+2
Що приватна, то схоже, а бізнесом ні, скоріше крадіжками, поборами та відкатами
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15.06.2026 17:48 Ответить
+2
"Ці гроші ми знайшли".
А знахідка, вона така - сьогодні знайшов, завтра не знайшов.
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15.06.2026 17:48 Ответить
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власний бюджет????а це як??мо приватна контора??чи держструтура займається бізнесом??
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15.06.2026 17:35 Ответить
і чому якщо є ,,власний бюджет,, саме МО не забеспечує військових всім потрібним???
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15.06.2026 17:37 Ответить
"Ці гроші ми знайшли".
А знахідка, вона така - сьогодні знайшов, завтра не знайшов.
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15.06.2026 17:48 Ответить
Що приватна, то схоже, а бізнесом ні, скоріше крадіжками, поборами та відкатами
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15.06.2026 17:48 Ответить
Врут и не краснеют.
Вечно зеленые.
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15.06.2026 17:38 Ответить
Це мабуть показує досвід роботи керівників МОУ, зайвих гроші, або менше озброєння закуплять. Я думав, щоб отримати кошти з бюджету МОУ писало докладну скільки і навіщо вони їм потрібні. А так виходить, що від балди написали їм так і видали. Є зайві гроші дайте фронту, а зарплатнею нехай уряд займається, ви можете тільки попросити додаткове фінансування на це
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15.06.2026 17:45 Ответить
https://t.me/voynareal/138259 Найкрасивіше відео дня: нові кадри падіння Ту-22м3 в Іркутській області з іншого ракурсу та в набагато ближчій відстані
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15.06.2026 17:46 Ответить
реально - дебіли. Цю всю шнягу придумали цивільні ботанчеги в оточннні такого ж Міші Фьойодова.
Читаю Постанову КМУ №768 від 12.06.2026 "Про реалізацію експериментального проекту".
Там ще є додаток в ПДФ "ПОРЯДОК реалізації експериментального проекту"

Не за бойові премії. То окремо. Чисте грошове забезпечення.
В мене воно зараз 28643 і складається з окладу, окладу за званням, надбавки за вислугу (5 років), надбавку за НОПС (бо сиджу не в тилу) і премій.
А там написано просто 20т. + якісь там 10.
Виникає грьобаний абсурд: старший сержант з 5 роками вислуги отримує стільки ж, скільки свіжобусифікований рекрут.
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15.06.2026 17:50 Ответить
Щось знову мутять.
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15.06.2026 17:54 Ответить
Виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць) 460 000 грн./ 52 = 8846 євро на місяць.

Та с такими виплатами, Французський легіон приїде у повному складі

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2507990-ukrainec-rozpoviv-pro-sluzbu-u-francuzkomu-legioni.html Українець розповів про службу у французькому легіоні

За словами українця, перший контракт укладають на 5 років. Платять - €1,5 тис. в місяць.
Окрім зарплати, також доплачують за кожен наряд - близько €40.
Під час поїздок на навчання чи на полігон - дають €35 за добу.
Під час поїздок на місії мінімальна зарплата - €3,2 тис.
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15.06.2026 17:54 Ответить
А раніше роки три тому не можна так було зробити? Ідіоти , звісно за голий патріотизм ніякий дурень вже не піде.
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15.06.2026 18:01 Ответить
Это и ейчас никто делать не будет. Это же ********. Из воздуха деньги не появятся. Чуда не случиться.
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15.06.2026 18:16 Ответить
Ці гроші ми знайшли всередині Міністерства оборони, не з додаткових видатків там якихось, бюджету і перерозподілу",- сказав урядовець Гроші МО завалялися десь під столом і їх тепер знайшли...Отже ж "зелені шулєри".Чи не з закупівлі .зброї.амуніції продуктів або медицини ДЛЯ ЗСУ ЇХ їх "знайшли" ???
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15.06.2026 18:13 Ответить
 
 