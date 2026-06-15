В Минобороны заявили, что повышение выплат военнослужащим ВСУ профинансируют из собственного бюджета
Повышение денежного довольствия военнослужащих ВСУ будет финансироваться из бюджета Министерства обороны.
Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра обороны Мстислав Баник, сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Финансирование из бюджета Минобороны
"Эти деньги мы нашли внутри Министерства обороны, не из каких-то дополнительных расходов, бюджета и перераспределения", — сказал чиновник.
В то же время он отказался называть общую сумму, необходимую для повышения выплат военным.
Отвечая на вопрос, были ли эти расходы учтены в последних изменениях в Госбюджет, которые Верховная Рада приняла 10 июня, Баник сказал:
"Бюджет не может учитывать те вещи, которые еще не приняты. Сначала утверждение планов, программ и так далее, а потом уже утверждение бюджета".
Старт комплексной реформы армии
Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.
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А знахідка, вона така - сьогодні знайшов, завтра не знайшов.
Вечно зеленые.
Читаю Постанову КМУ №768 від 12.06.2026 "Про реалізацію експериментального проекту".
Там ще є додаток в ПДФ "ПОРЯДОК реалізації експериментального проекту"
Не за бойові премії. То окремо. Чисте грошове забезпечення.
В мене воно зараз 28643 і складається з окладу, окладу за званням, надбавки за вислугу (5 років), надбавку за НОПС (бо сиджу не в тилу) і премій.
А там написано просто 20т. + якісь там 10.
Виникає грьобаний абсурд: старший сержант з 5 роками вислуги отримує стільки ж, скільки свіжобусифікований рекрут.
Та с такими виплатами, Французський легіон приїде у повному складі
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2507990-ukrainec-rozpoviv-pro-sluzbu-u-francuzkomu-legioni.html Українець розповів про службу у французькому легіоні
За словами українця, перший контракт укладають на 5 років. Платять - €1,5 тис. в місяць.
Окрім зарплати, також доплачують за кожен наряд - близько €40.
Під час поїздок на навчання чи на полігон - дають €35 за добу.
Під час поїздок на місії мінімальна зарплата - €3,2 тис.