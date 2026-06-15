У Міноборони заявили, що підвищення виплат для військовослужбовців ЗСУ профінансують із власного бюджету

Підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців ЗСУ фінансуватимуть із бюджету Міністерства оборони.

Про це під час брифінгу розповів заступник міністра оборони Мстислав Банік, повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фінансування із бюджету Міноборони

"Ці гроші ми знайшли всередині Міністерства оборони, не з додаткових видатків там якихось, бюджету і перерозподілу",- сказав урядовець.

Водночас він відмовився називати загальну суму, необхідну для підвищення виплат військовим.

Відповідаючи на питання, чи були ці витрати враховані в останніх змінах до Держбюджету, які Верховна Рада ухвалила 10 червня, Банік сказав:

"Бюджет не може враховувати ті речі, які ще не прийняті. Спочатку затвердження планів, програм і так далі, а потім вже затвердження бюджету".

Читайте також: Міноборони про трансформацію військової служби: Пріоритети – підсилити першу лінію оборони та базове забезпечення для тих, хто в тилу

Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

Читайте також: Міноборони про зарплати у 30 тис. грн тиловикам: Хотіли б дати більше, але бракує ресурсів