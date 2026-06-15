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Новини Виплати військовим
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У Міноборони заявили, що підвищення виплат для військовослужбовців ЗСУ профінансують із власного бюджету

Підвищення виплат військовим фінансуватимуть із внутрішніх ресурсів Міноборони

Підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців ЗСУ фінансуватимуть із бюджету Міністерства оборони.

Про це під час брифінгу розповів заступник міністра оборони Мстислав Банік, повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

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Фінансування із бюджету Міноборони 

"Ці гроші ми знайшли всередині Міністерства оборони, не з додаткових видатків там якихось, бюджету і перерозподілу",- сказав урядовець.

Водночас він відмовився називати загальну суму, необхідну для підвищення виплат військовим.

Відповідаючи на питання, чи були ці витрати враховані в останніх змінах до Держбюджету, які Верховна Рада ухвалила 10 червня, Банік сказав:

"Бюджет не може враховувати ті речі, які ще не прийняті. Спочатку затвердження планів, програм і так далі, а потім вже затвердження бюджету".

Читайте також: Міноборони про трансформацію військової служби: Пріоритети – підсилити першу лінію оборони та базове забезпечення для тих, хто в тилу

Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

Читайте також: Міноборони про зарплати у 30 тис. грн тиловикам: Хотіли б дати більше, але бракує ресурсів

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виплати (1321) Міноборони (7878) фінансування (3491)
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Топ коментарі
+9
власний бюджет????а це як??мо приватна контора??чи держструтура займається бізнесом??
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15.06.2026 17:35 Відповісти
+3
і чому якщо є ,,власний бюджет,, саме МО не забеспечує військових всім потрібним???
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15.06.2026 17:37 Відповісти
+3
Врут и не краснеют.
Вечно зеленые.
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15.06.2026 17:38 Відповісти
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власний бюджет????а це як??мо приватна контора??чи держструтура займається бізнесом??
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15.06.2026 17:35 Відповісти
і чому якщо є ,,власний бюджет,, саме МО не забеспечує військових всім потрібним???
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15.06.2026 17:37 Відповісти
"Ці гроші ми знайшли".
А знахідка, вона така - сьогодні знайшов, завтра не знайшов.
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15.06.2026 17:48 Відповісти
Що приватна, то схоже, а бізнесом ні, скоріше крадіжками, поборами та відкатами
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15.06.2026 17:48 Відповісти
це я так розумію, обіцяли меньше красти, або меньше зброї-обладнання покупати, щоб зарплатню підняти.
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15.06.2026 19:31 Відповісти
Врут и не краснеют.
Вечно зеленые.
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15.06.2026 17:38 Відповісти
Зяичайно! Це абсурд! Припустимо, у сім'ї є дитина, батько-пивоман і мати-інвалід. Є певний б'юджет, з якого якчсь частина йде на лікм інваліду, якась частина на памперси і якась частмна на пиво. Батько вирішив, не змінюючи роботу на більш оплачувану замінити пиво на ірландський віскі. Б'юджет не змінився. Отже або дитина буде без памперсів, або мати-інвалід без ліків.
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15.06.2026 18:50 Відповісти
Це мабуть показує досвід роботи керівників МОУ, зайвих гроші, або менше озброєння закуплять. Я думав, щоб отримати кошти з бюджету МОУ писало докладну скільки і навіщо вони їм потрібні. А так виходить, що від балди написали їм так і видали. Є зайві гроші дайте фронту, а зарплатнею нехай уряд займається, ви можете тільки попросити додаткове фінансування на це
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15.06.2026 17:45 Відповісти
https://t.me/voynareal/138259 Найкрасивіше відео дня: нові кадри падіння Ту-22м3 в Іркутській області з іншого ракурсу та в набагато ближчій відстані
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15.06.2026 17:46 Відповісти
реально - дебіли. Цю всю шнягу придумали цивільні ботанчеги в оточннні такого ж Міші Фьойодова.
Читаю Постанову КМУ №768 від 12.06.2026 "Про реалізацію експериментального проекту".
Там ще є додаток в ПДФ "ПОРЯДОК реалізації експериментального проекту"

Не за бойові премії. То окремо. Чисте грошове забезпечення.
В мене воно зараз 28643 і складається з окладу, окладу за званням, надбавки за вислугу (5 років), надбавку за НОПС (бо сиджу не в тилу) і премій.
А там написано просто 20т. + якісь там 10.
Виникає грьобаний абсурд: старший сержант з 5 роками вислуги отримує стільки ж, скільки свіжобусифікований рекрут.
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15.06.2026 17:50 Відповісти
Щось знову мутять.
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15.06.2026 17:54 Відповісти
Виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць) 460 000 грн./ 52 = 8846 євро на місяць.

Та с такими виплатами, Французський легіон приїде у повному складі

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2507990-ukrainec-rozpoviv-pro-sluzbu-u-francuzkomu-legioni.html Українець розповів про службу у французькому легіоні

За словами українця, перший контракт укладають на 5 років. Платять - €1,5 тис. в місяць.
Окрім зарплати, також доплачують за кожен наряд - близько €40.
Під час поїздок на навчання чи на полігон - дають €35 за добу.
Під час поїздок на місії мінімальна зарплата - €3,2 тис.
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15.06.2026 17:54 Відповісти
А раніше роки три тому не можна так було зробити? Ідіоти , звісно за голий патріотизм ніякий дурень вже не піде.
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15.06.2026 18:01 Відповісти
Это и ейчас никто делать не будет. Это же ********. Из воздуха деньги не появятся. Чуда не случиться.
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15.06.2026 18:16 Відповісти
Ці гроші ми знайшли всередині Міністерства оборони, не з додаткових видатків там якихось, бюджету і перерозподілу",- сказав урядовець Гроші МО завалялися десь під столом і їх тепер знайшли...Отже ж "зелені шулєри".Чи не з закупівлі .зброї.амуніції продуктів або медицини ДЛЯ ЗСУ ЇХ їх "знайшли" ???
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15.06.2026 18:13 Відповісти
Вымирающие как класс волонтеры, продолжать собирать на самое необходимое. Зато у МО есть скрытые резерезвы.
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15.06.2026 18:26 Відповісти
А тим часом...
Військовий податок (5 %) надходить до держбюджету...
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15.06.2026 18:49 Відповісти
З початку широкомасштабного вторгнення з військових не брали військовий збір,а тепер хочуть за попередні місяці і навіть роки вирахувати з преміальних 1,5% військового збору.Очевидно ділки міністерства оборони і ЗЕлені ******** таким чином формують бюджет.За роки вимальовується кругленька сума.Виходить що нашим салом по нашій шкірі.
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15.06.2026 19:49 Відповісти
 
 