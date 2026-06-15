У Міноборони заявили, що підвищення виплат для військовослужбовців ЗСУ профінансують із власного бюджету
Підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців ЗСУ фінансуватимуть із бюджету Міністерства оборони.
Про це під час брифінгу розповів заступник міністра оборони Мстислав Банік, повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Фінансування із бюджету Міноборони
"Ці гроші ми знайшли всередині Міністерства оборони, не з додаткових видатків там якихось, бюджету і перерозподілу",- сказав урядовець.
Водночас він відмовився називати загальну суму, необхідну для підвищення виплат військовим.
Відповідаючи на питання, чи були ці витрати враховані в останніх змінах до Держбюджету, які Верховна Рада ухвалила 10 червня, Банік сказав:
"Бюджет не може враховувати ті речі, які ще не прийняті. Спочатку затвердження планів, програм і так далі, а потім вже затвердження бюджету".
Старт комплексної реформи армії
Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.
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А знахідка, вона така - сьогодні знайшов, завтра не знайшов.
Вечно зеленые.
Читаю Постанову КМУ №768 від 12.06.2026 "Про реалізацію експериментального проекту".
Там ще є додаток в ПДФ "ПОРЯДОК реалізації експериментального проекту"
Не за бойові премії. То окремо. Чисте грошове забезпечення.
В мене воно зараз 28643 і складається з окладу, окладу за званням, надбавки за вислугу (5 років), надбавку за НОПС (бо сиджу не в тилу) і премій.
А там написано просто 20т. + якісь там 10.
Виникає грьобаний абсурд: старший сержант з 5 роками вислуги отримує стільки ж, скільки свіжобусифікований рекрут.
Та с такими виплатами, Французський легіон приїде у повному складі
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2507990-ukrainec-rozpoviv-pro-sluzbu-u-francuzkomu-legioni.html Українець розповів про службу у французькому легіоні
За словами українця, перший контракт укладають на 5 років. Платять - €1,5 тис. в місяць.
Окрім зарплати, також доплачують за кожен наряд - близько €40.
Під час поїздок на навчання чи на полігон - дають €35 за добу.
Під час поїздок на місії мінімальна зарплата - €3,2 тис.
Військовий податок (5 %) надходить до держбюджету...