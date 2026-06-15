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Новини Полонені окупанти Ліквідація російських окупантів Виплати військовим
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ЗСУ отримуватимуть винагороди у 100 тисяч грн за взяття в полон російського солдата, - Міноборони

Військові ЗСУ отримають додаткові виплати за полоненого росіянина

Військовослужбовці ЗСУ отримуватимуть додаткові виплати за кожного полоненого солдата армії РФ та за підтверджене знищення ворога в ближньому бою. Йдеться про 100 тисяч і 15 тисяч гривень відповідно.

Про це на брифінгу розповів заступник міністра оборони Мстислав Банік, передає Цензор.НЕТ.

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Винагороди для ЗСУ

За словами Баніка, за кожного полоненого армії РФ український військовослужбовець отримуватиме 100 тисяч гривень, а за ліквідованого у стрілецькому бою російського окупанта — 15 тисяч.

"Коли людина вступає в стрілковий бій, це найбільший ризик. Вона повинна точно бути гідно оцінена за той ризик, за той вклад, який вона робить у війну. І, ясна річ, що полонені росіяни для нас також важливі, оскільки це обмінний фонд, щоб повертати додому українських військовослужбовців, які перебувають у полоні", - додав посадовець Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міноборони заявили, що підвищення виплат для військовослужбовців ЗСУ профінансують із власного бюджету

Старт комплексної реформи армії

  • Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони про зарплати у 30 тис. грн тиловикам: Хотіли б дати більше, але бракує ресурсів

Автор: 

армія рф (21283) виплати (1321) ліквідація (4794) Міноборони (7878) полон (1696) ЗСУ (8835)
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Топ коментарі
+2
спіймати скажену собаку - це завжди більший ризик, ніж її пристрелити, а жива коштує значно дорожче, ніж здохла.
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15.06.2026 17:58 Відповісти
+2
Відгодували борщами і на обмін, а наш з рашки виходить як скелет
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15.06.2026 18:00 Відповісти
+1
А потім ще його кормить, хоча як обмінний фонд згоден. Тільки коли вони узнають скильки коштують, то самі за відсоток почнуть здаватися
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15.06.2026 17:53 Відповісти
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Заступник міністра оголосив сафарі.
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15.06.2026 17:43 Відповісти
Мені здається все навпаки, аби зберегти життя хробакам. І це дивно, м'яко кажучі.
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15.06.2026 18:08 Відповісти
А потім ще його кормить, хоча як обмінний фонд згоден. Тільки коли вони узнають скильки коштують, то самі за відсоток почнуть здаватися
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15.06.2026 17:53 Відповісти
Відгодували борщами і на обмін, а наш з рашки виходить як скелет
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15.06.2026 18:00 Відповісти
по різному буває з обох сторін. Україні потрібен обміний фонд
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15.06.2026 18:04 Відповісти
спіймати скажену собаку - це завжди більший ризик, ніж її пристрелити, а жива коштує значно дорожче, ніж здохла.
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15.06.2026 17:58 Відповісти
Де це жива скажена собака коштує дорожче за мертву? Для діагностики сказу підходять однаково обидві, і за жодну з них грошей не дають (можуть ще з тебе зідрати за лабораторне дослідження).
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15.06.2026 18:28 Відповісти
як раз у цьому випадку і коштує дорожче, ніж здохла. Бо за одну можна виміняти одного українького громадянина з полону, а це коштує значно дорожче, ніж 100 тисяч гривень.
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15.06.2026 18:33 Відповісти
Героизм должен вознаграждаться(за дохлого то премии нет).
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15.06.2026 17:59 Відповісти
Так нам на цензорі регулярно розповідають про "полонених кацапів " а де ті "полонені кацапи а їх немає і вже "хочужиті " закінчились і немає кого обмінювати на наших поленених , бо 100 тисяч ( при зарплаті 20 тисяч ) ніхто задарма давати небуде.
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15.06.2026 18:04 Відповісти
А як довести? Скальп знімати? 🤔
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15.06.2026 18:06 Відповісти
Теж ідея! Хоча можна обмежитися і особистими документами.
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15.06.2026 18:25 Відповісти
Якщо немає документів при ньому - то скальп?
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15.06.2026 19:20 Відповісти
ЗСУ отримуватимуть винагороди у 100 тисяч грн за взяття в полон російського солдата, - Міноборони
Джерело: https://censor.net/ua/n4008469

Який скальп ?
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15.06.2026 19:25 Відповісти
Спробуй прочитати не тільки заголовок 🤔😁
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15.06.2026 19:46 Відповісти
Червонокнижні …..
Все рідше попадаються…
Бо здихають швидко!
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15.06.2026 18:07 Відповісти
100 за полоненого і 15 за мертвого... Нам що так потрібні дармоїди, що встановлюється такий дисбаланс? Ну ще гаразд, якщо хтось просто прийде в полон добровільно, несучи на шесті голову свого командира, як знак здачі замість білого прапора; але такими розцінками спонукати наших солдат ризикувати, щоб когось захопити в полон..?
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15.06.2026 18:24 Відповісти
Окупант має бути впевнений, що в Україні його чекає смерть. А ця "ідея" Міноборони з полоном тільки збільшить на росії мобілізацію і кількість охочих ризикнути.
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15.06.2026 18:34 Відповісти
100 тисяч - це розцінка для майбутніх піхотинців-мільйонерів, які братимуть в оточення і в полон цілими ворожими полками і дивізіями після каскадного падіння фронту російських загарбників.
А цей сценарій вже не за горами.
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15.06.2026 18:44 Відповісти
підтверджувати як потрібно? предоставляти вуха, скальп, язик, документи ліквідованого, свідка, чи "кіно"? цифри часом не переплутали?
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15.06.2026 18:47 Відповісти
Вот это однозначно идиотская идея. Теперь солдаты будут брать на себя дополнительные риски ( и что ещё хуже получать приказы такие) что бы заработать на пару гривень больше. И в итоге будет больше никому не нужных приматов в плену. Что бы что?
А эти дополнительные риски непременно конвертируются в десятки если не сотни солдатских могил и инвалидностей.
Если платить, то 100 тыс гривен за убитого и 10-15 за пленного,но никак не наоборот.
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15.06.2026 18:48 Відповісти
Вибачте, а накуя?
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15.06.2026 19:35 Відповісти
 
 