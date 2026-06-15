ЗСУ отримуватимуть винагороди у 100 тисяч грн за взяття в полон російського солдата, - Міноборони

Військовослужбовці ЗСУ отримуватимуть додаткові виплати за кожного полоненого солдата армії РФ та за підтверджене знищення ворога в ближньому бою. Йдеться про 100 тисяч і 15 тисяч гривень відповідно.

Про це на брифінгу розповів заступник міністра оборони Мстислав Банік, передає Цензор.НЕТ.

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Винагороди для ЗСУ

За словами Баніка, за кожного полоненого армії РФ український військовослужбовець отримуватиме 100 тисяч гривень, а за ліквідованого у стрілецькому бою російського окупанта — 15 тисяч.

"Коли людина вступає в стрілковий бій, це найбільший ризик. Вона повинна точно бути гідно оцінена за той ризик, за той вклад, який вона робить у війну. І, ясна річ, що полонені росіяни для нас також важливі, оскільки це обмінний фонд, щоб повертати додому українських військовослужбовців, які перебувають у полоні", - додав посадовець Міноборони.

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Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

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