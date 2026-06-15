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Новости Реформы в армии
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Минобороны запустило первый этап трансформации Сил обороны: акцент на пехоту и штурмовиков

міноборони

Министерство обороны совместно с Генеральным штабом ВСУ и военным командованием работает над качественной реализацией первого этапа трансформации Сил обороны. Его главная цель — укрепить подразделения первой линии, создать лучшие условия для привлечения пехотинцев и штурмовиков, а также сделать систему вознаграждения более справедливой.

Об этом сообщили в Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

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Сегодня министр обороны Украины Михаил Федоров вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским и начальником Генерального штаба ВСУ Андреем Гнатовым провели онлайн-встречу с более чем 300 военными – представителями 168 бригад и корпусов.

Качественное внедрение всех изменений в подразделениях

"Первый этап трансформации Сил обороны уже запущен. Сейчас наша главная задача – обеспечить качественное внедрение всех изменений в подразделениях", – отметил министр обороны Украины.

Во время разработки реформы Министерство обороны активно работало с военными, Генеральным штабом и командирами разных уровней.

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Прямой диалог с военными

Во время встречи командиры и военные задали первые вопросы о внедрении изменений, предоставили обратную связь и обсудили практические аспекты реализации реформы непосредственно в частях.

Среди ключевых тем встречи:

  • новые контракты;
  • переводы между подразделениями;
  • механизмы возвращения из СОЧ;
  • сроки службы;
  • отсрочки после службы;
  • денежное обеспечение;
  • набор иностранцев;
  • другие изменения, которые запускаются в рамках первого этапа трансформации.

Следующий важный шаг – сопровождать внедрение изменений в подразделениях и быстро реагировать на вызовы, которые могут возникать на местах.

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Усиление подразделений первой линии

Первый этап трансформации имеет четкую цель – усилить подразделения первой линии, создать лучшие условия для привлечения пехотинцев и штурмовиков и сделать систему вознаграждения для этих категорий более справедливой и привязанной к реальному риску и выполненным задачам.

"Благодарю Главнокомандующего, Генеральный штаб, всех военных за готовность совместно работать над изменениями. Для нас важна обратная связь, поэтому будем продолжать такой прямой диалог", — подчеркнул Федоров.

Что дальше?

Следующий важный этап трансформации – изменения в системе рекрутинга и мобилизации.

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Автор: 

Минобороны (9661) Федоров Михаил (703)
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Сирскій "реформатор армії"? Та ну нах! В армію з кацапським камандіром та ще й випускником "крємльовкі" не хочеться. Досвід шепоче що там де кацап командиром там життя солдата нічого не варте...
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15.06.2026 22:46 Ответить
 
 