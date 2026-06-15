Минобороны запустило первый этап трансформации Сил обороны: акцент на пехоту и штурмовиков
Министерство обороны совместно с Генеральным штабом ВСУ и военным командованием работает над качественной реализацией первого этапа трансформации Сил обороны. Его главная цель — укрепить подразделения первой линии, создать лучшие условия для привлечения пехотинцев и штурмовиков, а также сделать систему вознаграждения более справедливой.
Об этом сообщили в Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Сегодня министр обороны Украины Михаил Федоров вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским и начальником Генерального штаба ВСУ Андреем Гнатовым провели онлайн-встречу с более чем 300 военными – представителями 168 бригад и корпусов.
Качественное внедрение всех изменений в подразделениях
"Первый этап трансформации Сил обороны уже запущен. Сейчас наша главная задача – обеспечить качественное внедрение всех изменений в подразделениях", – отметил министр обороны Украины.
Во время разработки реформы Министерство обороны активно работало с военными, Генеральным штабом и командирами разных уровней.
Прямой диалог с военными
Во время встречи командиры и военные задали первые вопросы о внедрении изменений, предоставили обратную связь и обсудили практические аспекты реализации реформы непосредственно в частях.
Среди ключевых тем встречи:
- новые контракты;
- переводы между подразделениями;
- механизмы возвращения из СОЧ;
- сроки службы;
- отсрочки после службы;
- денежное обеспечение;
- набор иностранцев;
- другие изменения, которые запускаются в рамках первого этапа трансформации.
Следующий важный шаг – сопровождать внедрение изменений в подразделениях и быстро реагировать на вызовы, которые могут возникать на местах.
Усиление подразделений первой линии
Первый этап трансформации имеет четкую цель – усилить подразделения первой линии, создать лучшие условия для привлечения пехотинцев и штурмовиков и сделать систему вознаграждения для этих категорий более справедливой и привязанной к реальному риску и выполненным задачам.
"Благодарю Главнокомандующего, Генеральный штаб, всех военных за готовность совместно работать над изменениями. Для нас важна обратная связь, поэтому будем продолжать такой прямой диалог", — подчеркнул Федоров.
Что дальше?
Следующий важный этап трансформации – изменения в системе рекрутинга и мобилизации.
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