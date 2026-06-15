Міноборони запустило перший етап трансформації Сил оборони: акцент на піхоту та штурмовиків

Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ та військовим командуванням працює над якісним впровадженням першого етапу трансформації Сил оборони. Його головна мета – посилити підрозділи першої лінії, створити кращі умови для залучення піхотинців і штурмовиків та зробити систему винагороди більш справедливою.

Про це повідомили у Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Сьогодні Міністр оборони України Михайло Федоров разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським та начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим провели онлайн-зустріч із понад 300 військовими – представниками 168 бригад і корпусів.

Якісне впровадження всіх змін у підрозділах

"Перший етап трансформації Сил оборони вже запущено. Зараз наше головне завдання – забезпечити якісне впровадження всіх змін у підрозділах", - зазначив міністр оборони України.

Під час розробки реформи Міністерство оборони активно працювало з військовими, Генеральним штабом та командирами різних рівнів.

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Прямий діалог із військовими

Під час зустрічі командири та військові поставили перші питання щодо впровадження змін, надали зворотний зв’язок та обговорили практичні аспекти реалізації реформи безпосередньо в частинах.

Серед ключових тем зустрічі:

нові контракти;

переведення між підрозділами;

механізми повернення із СЗЧ;

терміни служби;

відстрочки після служби;

грошове забезпечення;

рекрутинг іноземців;

інші зміни, які запускаються в межах першого етапу трансформації.

Наступний важливий крок – супроводжувати впровадження змін у підрозділах і швидко реагувати на виклики, які можуть виникати на місцях.

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Посилення підрозділів першої лінії

Перший етап трансформації має чітку мету – посилити підрозділи першої лінії, створити кращі умови для залучення піхотинців і штурмовиків та зробити систему винагороди для цих категорій більш справедливою і прив’язаною до реального ризику та виконаних завдань.

Дякую Головнокомандувачу, Генеральному штабу, всім військовим за готовність спільно працювати над змінами. Для нас важливий зворотній звʼязок, тому будемо продовжувати такий прямий діалог, - наголосив Федоров

Що далі?

Наступний важливий етап трансформації – зміни в системі рекрутингу та мобілізації.

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