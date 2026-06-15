Замінити половину піхоти іноземцями навряд чи вдасться, простіше замінити наземними роботизованими комплексами, - Білецький

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький вважає, що в анонсованій владою реформі армії є позитивні моменти.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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Білецький оцінив реформу армії

За його словами, йдеться про фінансове забезпечення піхотних посад, введення контрактів з конкретними часовими рамками тощо.

"Але є моменти, які, з моєї точки зору, навряд чи зможуть зіграти значну роль. Це, наприклад, залучення іноземців. Я в цю історію вірю дуже мало. Але, можливо, я просто песимістично налаштований", - зауважив комкор.

На думку Білецького, Україні не вдасться залучити до такої складної війни вмотивованих іноземців у тій кількості, яка була озвучена – половину складу піхоти.

"Мені здається, значно простіше рухатися до роботизації війни і часткової заміни ролі піхоти - тобто замінити цю половину наземними роботизованими комплексами", - наголосив він.

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Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

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